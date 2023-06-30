В Молдавии назвали гражданство устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева мужчины

Ранее в молдавском МВД сообщили, что нападавшего удалось нейтрализовать, он получил ранения и ему была оказана медпомощь. В связи с произошедшим все вылеты из аэропорта были остановлены. Со ссылкой на заявление правительства республики «Sputnik Молдова» сообщил, что иностранец выхватил пистолет во время сопровождения его в стерильную зону для возврата. После этого он смертельно ранил двух человек.