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Общество

В Молдавии назвали гражданство устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева мужчины

Ведомости

Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана, сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан в Facebook (принадлежит Meta – признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Серьезный инцидент с безопасностью в международном аэропорту Кишинева. 43-летнему гражданину Таджикистана запретили въезд в Республику Молдову по соображениям безопасности. Во время сопровождения в зону стерилизации для возвращения он смертельно застрелил сотрудника пограничной полиции и сотрудника службы безопасности аэропорта из оружия, изъятого у пограничника», – написал Речан.

Премьер добавил, что один пассажир получил травму и был передан врачам. «Госучреждения повысили уровень готовности для обеспечения безопасности и общественного порядка. Полиция расследует дело и предоставит все подробности», – заключил он.

Ранее по теме: В результате стрельбы в аэропорту Кишинева погибли два человека

Ранее в молдавском МВД сообщили, что нападавшего удалось нейтрализовать, он получил ранения и ему была оказана медпомощь. В связи с произошедшим все вылеты из аэропорта были остановлены. Со ссылкой на заявление правительства республики «Sputnik Молдова» сообщил, что иностранец выхватил пистолет во время сопровождения его в стерильную зону для возврата. После этого он смертельно ранил двух человек. 

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 278 УК – террористический акт, совершенный с убийством нескольких человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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