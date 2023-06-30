В Молдавии назвали гражданство устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева мужчины
Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана, сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан в Facebook (принадлежит Meta – признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«Серьезный инцидент с безопасностью в международном аэропорту Кишинева. 43-летнему гражданину Таджикистана запретили въезд в Республику Молдову по соображениям безопасности. Во время сопровождения в зону стерилизации для возвращения он смертельно застрелил сотрудника пограничной полиции и сотрудника службы безопасности аэропорта из оружия, изъятого у пограничника», – написал Речан.
Премьер добавил, что один пассажир получил травму и был передан врачам. «Госучреждения повысили уровень готовности для обеспечения безопасности и общественного порядка. Полиция расследует дело и предоставит все подробности», – заключил он.
Ранее в молдавском МВД сообщили, что нападавшего удалось нейтрализовать, он получил ранения и ему была оказана медпомощь. В связи с произошедшим все вылеты из аэропорта были остановлены. Со ссылкой на заявление правительства республики «Sputnik Молдова» сообщил, что иностранец выхватил пистолет во время сопровождения его в стерильную зону для возврата. После этого он смертельно ранил двух человек.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 278 УК – террористический акт, совершенный с убийством нескольких человек.