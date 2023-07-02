Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 7 км

До 7 км увеличилась пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края по состоянию на 10:00 мск. Время ожидания составляет до 5 часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава минтранса Крыма Николай Лукашенко. Со стороны полуострова пробки нет.