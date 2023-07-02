Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 7 км
До 7 км увеличилась пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края по состоянию на 10:00 мск. Время ожидания составляет до 5 часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава минтранса Крыма Николай Лукашенко. Со стороны полуострова пробки нет.
По состоянию на 6:00 2 июля очередь из машин со стороны Краснодарского края составляла до 3 км.
Пробка на Крымском мосту образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях. Поток машин вырос в связи с началом отпускного сезона, сообщали в минтрансе. На пунктах контроля увеличили количество сотрудников.
О пробках перед мостом Лукашенко писал с 29 июня. Тогда автомобили ждали проезда до двух часов из-за неблагоприятных погодных условий. Пробка на тот момент растянулась на 4 км.
Минтранс сообщил, что поток машин вырос в связи с началом отпускного сезона. Досмотр транспорта на Крымском мосту проводится по поручению главы республики Крым Сергея Аксенова. На пунктах контроля увеличили количество сотрудников.