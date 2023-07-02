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Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 7 км

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До 7 км увеличилась пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края по состоянию на 10:00 мск. Время ожидания составляет до 5 часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава минтранса Крыма Николай Лукашенко. Со стороны полуострова пробки нет.

По состоянию на 6:00 2 июля очередь из машин со стороны Краснодарского края составляла до 3 км.

Пробка на Крымском мосту образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях. Поток машин вырос в связи с началом отпускного сезона, сообщали в минтрансе. На пунктах контроля увеличили количество сотрудников.

О пробках перед мостом Лукашенко писал с 29 июня. Тогда автомобили ждали проезда до двух часов из-за неблагоприятных погодных условий. Пробка на тот момент растянулась на 4 км.

Минтранс сообщил, что поток машин вырос в связи с началом отпускного сезона. Досмотр транспорта на Крымском мосту проводится по поручению главы республики Крым Сергея Аксенова. На пунктах контроля увеличили количество сотрудников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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