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Гладков сообщил о более 70 ударах по Белгородской области за сутки

Ведомости

По Белгородской области со стороны Украины выпустили 74 различных снаряда за сутки, 1 июня. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По селу Карабаново Валуйского городского округа было выпущено 12 минометных снарядов. Осколками повреждены четыре частных домовладения. В зданиях выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы.

В других районах Белгородской области, по словам Гладкова, пострадавших и разрушений нет. В селе Тулянка Валуйского городского округа силы ПВО сбили беспилотник.

По селу Щетиновка в Белгородском районе выпущено 14 артиллерийских снарядов. Две гранаты сброшены с беспилотников. Еще четыре прилета зафиксировали в селе Журавлевка.

В Волоконовском районе 23 прилета зафиксировали на окраине хутора Старый, еще один – на окраине хутора Киселев.

Дрон-камикадзе атаковал окраину села Поповка в Краснояружском районе. Из артиллерии также обстреляно село Вязовое – зафиксировано шесть прилетов.

По селам Новая Таволжанка и Терезовка Шебекинского городского округа выпущено по шесть минометных снарядов, по селу Середа – еще два. В селе Муром сбили беспилотник.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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