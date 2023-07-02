Гладков сообщил о более 70 ударах по Белгородской области за сутки
По Белгородской области со стороны Украины выпустили 74 различных снаряда за сутки, 1 июня. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По селу Карабаново Валуйского городского округа было выпущено 12 минометных снарядов. Осколками повреждены четыре частных домовладения. В зданиях выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы.
В других районах Белгородской области, по словам Гладкова, пострадавших и разрушений нет. В селе Тулянка Валуйского городского округа силы ПВО сбили беспилотник.
По селу Щетиновка в Белгородском районе выпущено 14 артиллерийских снарядов. Две гранаты сброшены с беспилотников. Еще четыре прилета зафиксировали в селе Журавлевка.
В Волоконовском районе 23 прилета зафиксировали на окраине хутора Старый, еще один – на окраине хутора Киселев.
Дрон-камикадзе атаковал окраину села Поповка в Краснояружском районе. Из артиллерии также обстреляно село Вязовое – зафиксировано шесть прилетов.
По селам Новая Таволжанка и Терезовка Шебекинского городского округа выпущено по шесть минометных снарядов, по селу Середа – еще два. В селе Муром сбили беспилотник.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».