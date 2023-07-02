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Общество

Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском Балтиморе

Ведомости

Четыре человека погибли и десятки получили ранения в результате стрельбы в Балтиморе в американском штате Мэриленд. Об этом сообщил канал Fox News. Официально власти пока не объявляли о пострадавших.

Стрельба произошла на юге Балтимора в районе Бруклин Хоумс во время празднования ежегодного «Дня Бруклина». Свидетели событий рассказали, что слышали от 20 до 30 выстрелов.

По данным BNO News, в результате стрельбы пострадали по меньшей мере 25 человек. Из них 19 самостоятельно обратились в местные больницы. Кто стрелял и удалось ли полиции задержать подозреваемых, в сообщении телеканала, BNO Nеws, а также Reuters и других зарубежных СМИ, не сказано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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