Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском Балтиморе
Четыре человека погибли и десятки получили ранения в результате стрельбы в Балтиморе в американском штате Мэриленд. Об этом сообщил канал Fox News. Официально власти пока не объявляли о пострадавших.
Стрельба произошла на юге Балтимора в районе Бруклин Хоумс во время празднования ежегодного «Дня Бруклина». Свидетели событий рассказали, что слышали от 20 до 30 выстрелов.
По данным BNO News, в результате стрельбы пострадали по меньшей мере 25 человек. Из них 19 самостоятельно обратились в местные больницы. Кто стрелял и удалось ли полиции задержать подозреваемых, в сообщении телеканала, BNO Nеws, а также Reuters и других зарубежных СМИ, не сказано.