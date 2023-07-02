Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском Балтиморе

По данным BNO News, в результате стрельбы пострадали по меньшей мере 25 человек. Из них 19 самостоятельно обратились в местные больницы. Кто стрелял и удалось ли полиции задержать подозреваемых, в сообщении телеканала, BNO Nеws, а также Reuters и других зарубежных СМИ, не сказано.