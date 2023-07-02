Между Сочи и Ставрополем запустили прямой рейс
В Ставрополе 2 июля приземлился первый борт из Сочи, рейс выполнила авиакомпания «Азимут», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Самолеты будут летать по этому маршруту два раза в неделю, по воскресеньям и вторникам.
По данным международного аэропорта Ставрополя, в рамках первого рейса из Сочи прилетели 88 пассажиров, обратным рейсом отправились 100 человек. Полеты выполняются на самолете Sukhoi Superjet.
15 мая российская авиакомпания «Азимут» получила разрешение от властей Грузии на выполнение полетов в республику, первый рейс состоялся 19 мая. Агентство гражданской авиации Грузии также выдало разрешение Red Wings на осуществление полетов с начала июня в Тбилиси и Кутаиси из Москвы и Сочи.