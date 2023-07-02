Между Сочи и Ставрополем запустили прямой рейс

15 мая российская авиакомпания «Азимут» получила разрешение от властей Грузии на выполнение полетов в республику, первый рейс состоялся 19 мая. Агентство гражданской авиации Грузии также выдало разрешение Red Wings на осуществление полетов с начала июня в Тбилиси и Кутаиси из Москвы и Сочи.