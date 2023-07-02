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Общество

Между Сочи и Ставрополем запустили прямой рейс

Ведомости

В Ставрополе 2 июля приземлился первый борт из Сочи, рейс выполнила авиакомпания «Азимут», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Самолеты будут летать по этому маршруту два раза в неделю, по воскресеньям и вторникам.

Запуск нового рейса, как уточнил глава региона, обсуждался с руководством авиакомпании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Продолжаем переговоры с партнерами-авиаперевозчиками, чтобы расширялась сеть воздушных связей Ставрополья», – написал он.

По данным международного аэропорта Ставрополя, в рамках первого рейса из Сочи прилетели 88 пассажиров, обратным рейсом отправились 100 человек. Полеты выполняются на самолете Sukhoi Superjet.

15 мая российская авиакомпания «Азимут» получила разрешение от властей Грузии на выполнение полетов в республику, первый рейс состоялся 19 мая. Агентство гражданской авиации Грузии также выдало разрешение Red Wings на осуществление полетов с начала июня в Тбилиси и Кутаиси из Москвы и Сочи. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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