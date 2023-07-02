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Общество

Житель Кабардино-Балкарии поджег религиозные книги в мечети

Ведомости

Житель Чегемского района Кабардино-Балкарии (КБР) пытался сжечь религиозную литературу в мечети. Об этом сообщает Духовного управления мусульман (ДУМ) республики в своем Telegram-канале.

«В мечети с. п. Чегем Второй произошел поджог религиозных книг. По данному факту задержан житель села, прихожанин мечети, осуществивший противоправные действия», – говорится в сообщении. 

Предположительно, задержанный «является психически неуравновешенным человеком». Свои действия он объяснил «подсказкой внутреннего голоса». В ДУМ отметили, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ДУМ сообщили, что 2 июля в местной администрации прошло обсуждение инцидента. На встрече присутствовали сотрудники органов власти Чегемского района и представители ДУМ КБР. Кроме того, сейчас СК рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела, материалы в ведомство уже переданы, уточнили в организации.

Во время поездки в Дербент 28 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что неуважение к религиозным чувствам людей в России, согласно Конституции и ст. 282 Уголовного кодекса РФ, является преступлением. Он подчеркнул, что в стране «всегда будут придерживаться этих законодательных правил».

Статья 28 Конституции РФ гарантирует каждому свободу совести и вероисповедания. Согласно ст. 19 основного закона страны, государство гарантирует равенство прав и свобод гражданина, в том числе независимо от его отношения к религии. Кроме того, запрещается ограничение прав по признакам религиозной принадлежности.

Ст. 282 УК РФ предусматривает наказание за возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства человека или группы лиц, в том числе по признакам отношения к той или иной религии. Максимальное наказание по статье составляет шесть лет лишения свободы. 

Также в 2013 г. в УК РФ появилась ст. 148, предусматривающая наказание за оскорбление чувств верующих. Максимальное наказание по ней составляет три года лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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