Житель Кабардино-Балкарии поджег религиозные книги в мечети
Житель Чегемского района Кабардино-Балкарии (КБР) пытался сжечь религиозную литературу в мечети. Об этом сообщает Духовного управления мусульман (ДУМ) республики в своем Telegram-канале.
«В мечети с. п. Чегем Второй произошел поджог религиозных книг. По данному факту задержан житель села, прихожанин мечети, осуществивший противоправные действия», – говорится в сообщении.
Предположительно, задержанный «является психически неуравновешенным человеком». Свои действия он объяснил «подсказкой внутреннего голоса». В ДУМ отметили, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.
В ДУМ сообщили, что 2 июля в местной администрации прошло обсуждение инцидента. На встрече присутствовали сотрудники органов власти Чегемского района и представители ДУМ КБР. Кроме того, сейчас СК рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела, материалы в ведомство уже переданы, уточнили в организации.
Во время поездки в Дербент 28 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что неуважение к религиозным чувствам людей в России, согласно Конституции и ст. 282 Уголовного кодекса РФ, является преступлением. Он подчеркнул, что в стране «всегда будут придерживаться этих законодательных правил».
Статья 28 Конституции РФ гарантирует каждому свободу совести и вероисповедания. Согласно ст. 19 основного закона страны, государство гарантирует равенство прав и свобод гражданина, в том числе независимо от его отношения к религии. Кроме того, запрещается ограничение прав по признакам религиозной принадлежности.
Ст. 282 УК РФ предусматривает наказание за возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства человека или группы лиц, в том числе по признакам отношения к той или иной религии. Максимальное наказание по статье составляет шесть лет лишения свободы.
Также в 2013 г. в УК РФ появилась ст. 148, предусматривающая наказание за оскорбление чувств верующих. Максимальное наказание по ней составляет три года лишения свободы.