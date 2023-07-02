Житель Кабардино-Балкарии поджег религиозные книги в мечети

В ДУМ сообщили, что 2 июля в местной администрации прошло обсуждение инцидента. На встрече присутствовали сотрудники органов власти Чегемского района и представители ДУМ КБР. Кроме того, сейчас СК рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела, материалы в ведомство уже переданы, уточнили в организации.