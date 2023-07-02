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Общество

Аэропорт Волгограда проверят после сообщения об угрозе взрыва

Ведомости

В аэропорту Волгограда проводится проверка из-за сообщения об угрозе взрыва, поступившего в местное СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря волгоградского аэропорта Анастасию Голодову.

«В редакцию [интернет-СМИ] пришло письмо [с угрозами взрыва], они сообщили в органы. Проводится проверка в аэропорту», – сказала она.

Она не уточнила, планируется ли проводить эвакуацию пассажиров и сотрудников. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, задерживается рейс авиакомпании «Победа», вылетающий в московский аэропорт «Шереметьево». Остальные рейсы пока осуществляются по расписанию.

Письмо с угрозами поступило в редакцию местного портала v1.ru. В сообщении от имени блогера и стримера Ивана Золочевского (известен в интернете под именем Иван Золо) утверждается, что торговый центр «Мармелад» и аэропорт в Волгограде якобы заминированы.

В Волгоградской области действует режим повышенной готовности. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин ввел его для всех регионов Центрального и Южного федеральных округов, за исключением Крыма, где установлен режим среднего уровня реагирования.

В связи с этим, как писал «Коммерсантъ», Росавиация поручила руководителям подразделений каждое утро к 6:00 докладывать «о складывающейся обстановке на объектах воздушного транспорта». Новая отчетность по безопасности действует с 25 октября прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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