Аэропорт Волгограда проверят после сообщения об угрозе взрыва

Письмо с угрозами поступило в редакцию местного портала v1.ru. В сообщении от имени блогера и стримера Ивана Золочевского (известен в интернете под именем Иван Золо) утверждается, что торговый центр «Мармелад» и аэропорт в Волгограде якобы заминированы.