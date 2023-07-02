Аэропорт Волгограда проверят после сообщения об угрозе взрыва
В аэропорту Волгограда проводится проверка из-за сообщения об угрозе взрыва, поступившего в местное СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря волгоградского аэропорта Анастасию Голодову.
«В редакцию [интернет-СМИ] пришло письмо [с угрозами взрыва], они сообщили в органы. Проводится проверка в аэропорту», – сказала она.
Она не уточнила, планируется ли проводить эвакуацию пассажиров и сотрудников. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, задерживается рейс авиакомпании «Победа», вылетающий в московский аэропорт «Шереметьево». Остальные рейсы пока осуществляются по расписанию.
Письмо с угрозами поступило в редакцию местного портала v1.ru. В сообщении от имени блогера и стримера Ивана Золочевского (известен в интернете под именем Иван Золо) утверждается, что торговый центр «Мармелад» и аэропорт в Волгограде якобы заминированы.
В Волгоградской области действует режим повышенной готовности. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин ввел его для всех регионов Центрального и Южного федеральных округов, за исключением Крыма, где установлен режим среднего уровня реагирования.
В связи с этим, как писал «Коммерсантъ», Росавиация поручила руководителям подразделений каждое утро к 6:00 докладывать «о складывающейся обстановке на объектах воздушного транспорта». Новая отчетность по безопасности действует с 25 октября прошлого года.