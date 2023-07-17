Власти Кубани рассказали о состоянии девочки после ЧП на Крымском мосту
Жизни девочки, пострадавшей при теракте на Крымском мосту, ничто не угрожает, сообщил оперативный штаб Кубани в Telegram-канале.
«Пострадавший в результате ЧС на Крымском мосту ребенок находится в профильном отделении Темрюкской ЦРБ. Состояние ребенка стабильно, его жизни ничего не угрожает», – сказал исполняющий обязанности главного врача ЦРБ по Темрюкскому району Александр Александров.
Ребенку оказали всю необходимую помощь, сейчас ее готовят к переводу в Детскую краевую клиническую больницу санитарной авиацией. Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила в своем Telegram-канале, что девочка находится в сознании, она дышит самостоятельно.
В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение грудной клетки, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. К 09:00 мск было возобновлено железнодорожное сообщение. Движение автомобилей пока приостановлено.
В Национальном антитеррористическом комитете квалифицировали произошедшее как теракт. Возбуждено уголовное дело. Спикер украинского оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк назвала повреждение Крымского моста «провокацией».