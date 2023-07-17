Власти Кубани рассказали о состоянии девочки после ЧП на Крымском мосту

В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение грудной клетки, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. К 09:00 мск было возобновлено железнодорожное сообщение. Движение автомобилей пока приостановлено.