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Общество

Власти Кубани рассказали о состоянии девочки после ЧП на Крымском мосту

Ведомости

Жизни девочки, пострадавшей при теракте на Крымском мосту, ничто не угрожает, сообщил оперативный штаб Кубани в Telegram-канале.

«Пострадавший в результате ЧС на Крымском мосту ребенок находится в профильном отделении Темрюкской ЦРБ. Состояние ребенка стабильно, его жизни ничего не угрожает», – сказал исполняющий обязанности главного врача ЦРБ по Темрюкскому району Александр Александров.

Ребенку оказали всю необходимую помощь, сейчас ее готовят к переводу в Детскую краевую клиническую больницу санитарной авиацией. Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила в своем Telegram-канале, что девочка находится в сознании, она дышит самостоятельно.

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В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение грудной клетки, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. К 09:00 мск было возобновлено железнодорожное сообщение. Движение автомобилей пока приостановлено.

В Национальном антитеррористическом комитете квалифицировали произошедшее как теракт. Возбуждено уголовное дело. Спикер украинского оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк назвала повреждение Крымского моста «провокацией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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