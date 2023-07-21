Картаполов заявил об отсутствии необходимости в повышении срока службы до двух лет
Необходимости в повышении срока срочной службы до двух лет нет, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет ТАСС.
«Не надо два года служить, в этом нет никакой необходимости. У нас сегодня современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода», – сказал депутат. Он уточнил, что в течение полугода срочник должен получить специальность, а затем «усовершенствовать навыки применения».
Картаполов сегодня также заявил, что нижний предел призывного возраста на срочную службу не будут повышать до 21 года, вместо этого призывной возраст составит с 18 до 30 лет. По его словам, «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».
Поправки вносятся в законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Изначально предполагалось, что призывной возраст будет поэтапно увеличен с 18 до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет. В пояснительной записке к проекту говорится, что повышение нижнего предела призывного возраста до 21 года позволит гарантированно получать среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование.
При этом, согласно проекту, достигшие 18 лет россияне могут быть зачислены на военную службу до наступления призывного возраста, если выразят такое желание и подадут заявление в призывную комиссию. На военную службу по желанию могут пойти и пребывающие в запасе граждане в возрасте 27–30 лет, которые ранее ее не проходили из-за отсутствия на то законных оснований.