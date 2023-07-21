Картаполов заявил об отсутствии необходимости в повышении срока службы до двух лет

При этом, согласно проекту, достигшие 18 лет россияне могут быть зачислены на военную службу до наступления призывного возраста, если выразят такое желание и подадут заявление в призывную комиссию. На военную службу по желанию могут пойти и пребывающие в запасе граждане в возрасте 27–30 лет, которые ранее ее не проходили из-за отсутствия на то законных оснований.