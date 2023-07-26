В Москве выпало около четверти месячной нормы осадков
В Москве выпало 20-25 мм осадков, такой объем составляет около четверти месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Утром 26 июля в столичном ГУ МЧС объявили экстренное предупреждение из-за непогоды.
«В Москве в пределах МКАД выпало 20-25 мм осадков. Максимум в районе проспекта Вернадского – 25 мм. Месячная норма июля – 84 мм», – написал Тишковец в своем Telegram-канале.
МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков ранее предупредило, что с 11 часов и до конца суток в Москве ожидаются дожди и ливни с грозой и градом. Из-за сильных дождей в городе затопило два торговых центра — ТЦ «Румер» и ТЦ «Вегас», свидетельствуют видео в соцсетях.
С 18 июля в Москве наблюдаются сверхинтенсивные осадки. За сутки, по данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в городе выпало 24 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. Из-за непогоды были закрыты все городские парки культуры и отдыха, а также Московский зоопарк.