В Москве выпало около четверти месячной нормы осадков

МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков ранее предупредило, что с 11 часов и до конца суток в Москве ожидаются дожди и ливни с грозой и градом. Из-за сильных дождей в городе затопило два торговых центра — ТЦ «Румер» и ТЦ «Вегас», свидетельствуют видео в соцсетях.