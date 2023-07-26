Газета
Общество

В Москве выпало около четверти месячной нормы осадков

Ведомости

В Москве выпало 20-25 мм осадков, такой объем составляет около четверти месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Утром 26 июля в столичном ГУ МЧС объявили экстренное предупреждение из-за непогоды.

«В Москве в пределах МКАД выпало 20-25 мм осадков. Максимум в районе проспекта Вернадского – 25 мм. Месячная норма июля – 84 мм», – написал Тишковец в своем Telegram-канале.

МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков ранее предупредило, что с 11 часов и до конца суток в Москве ожидаются дожди и ливни с грозой и градом. Из-за сильных дождей в городе затопило два торговых центра — ТЦ «Румер» и ТЦ «Вегас», свидетельствуют видео в соцсетях.

С 18 июля в Москве наблюдаются сверхинтенсивные осадки. За сутки, по данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в городе выпало 24 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. Из-за непогоды были закрыты все городские парки культуры и отдыха, а также Московский зоопарк.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных