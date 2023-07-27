Путин предложил открыть в Африке школы на русском языке

В июне «Ведомости» писали, что в российских университетах обучаются 34 000 студентов (по данным на октябрь 2022 г.) из Африки, более половины из которых – 15 668 – граждане Египта. В десятку стран, студенты которых также выбрали обучение в России, вошли Марокко, Нигерия, Алжир, Зимбабве, Тунис, Камерун, Конго, Ангола и Кот-д’Ивуар. У африканских студентов наиболее популярны профессии медицинского, экономического, инженерного профилей.