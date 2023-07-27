Газета
Общество

Путин предложил открыть в Африке школы на русском языке

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил открыть в африканских странах школы с изучением предметов на русском языке. Об этом он заявил на пленарном заседании форума «Россия – Африка». Трансляция заседания велась на сайте «Росконгресса».

«Предлагаем изучить возможность создания в Африке школ с преподаванием предметов на русском языке. Уверен, что реализация таких проектов изучения русского языка, внедрение высоких образовательных стандартов нашей страны заложат лучший фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества», – сообщил президент.

Путин также сообщил, что в планах открытие на континенте филиалов ведущих российских вузов. При этом тесное взаимодействие в этой области налаживается и в рамках Российско-Африканского сетевого университета. Президент уточнил, что в преддверии форума было подписано соглашение о создание консорциума технических университетов «Недра Африки», которое предусматривает совместное обучение специалистов для минерально-сырьевого комплекса.

Ранее по теме: Что изучают в России студенты из стран Африки

Россия будет помогать Африке в развитии высшего, среднего и общего образования, а также готовить учителей, наставников и другие кадры для школ и училищ. Путин сообщил, что планируется учреждать совместные школы, для которых уже разработаны адаптированные методические материалы на основе синтеза российских и африканских национальных образовательных программ.

Число студентов из Африки в России ежегодно увеличивается, сейчас в стране обучаются почти 35 000 африканских студентов. «Квота на обучение для африканцев за счет федерального бюджета за три года увеличилась в 2,5 раза и на следующий учебный год составит более 4700 человек», – сообщил президент.

В июне «Ведомости» писали, что в российских университетах обучаются 34 000 студентов (по данным на октябрь 2022 г.) из Африки, более половины из которых – 15 668 – граждане Египта. В десятку стран, студенты которых также выбрали обучение в России, вошли Марокко, Нигерия, Алжир, Зимбабве, Тунис, Камерун, Конго, Ангола и Кот-д’Ивуар. У африканских студентов наиболее популярны профессии медицинского, экономического, инженерного профилей.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных