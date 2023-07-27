Путин предложил открыть в Африке школы на русском языке
Президент России Владимир Путин предложил открыть в африканских странах школы с изучением предметов на русском языке. Об этом он заявил на пленарном заседании форума «Россия – Африка». Трансляция заседания велась на сайте «Росконгресса».
«Предлагаем изучить возможность создания в Африке школ с преподаванием предметов на русском языке. Уверен, что реализация таких проектов изучения русского языка, внедрение высоких образовательных стандартов нашей страны заложат лучший фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества», – сообщил президент.
Путин также сообщил, что в планах открытие на континенте филиалов ведущих российских вузов. При этом тесное взаимодействие в этой области налаживается и в рамках Российско-Африканского сетевого университета. Президент уточнил, что в преддверии форума было подписано соглашение о создание консорциума технических университетов «Недра Африки», которое предусматривает совместное обучение специалистов для минерально-сырьевого комплекса.
Россия будет помогать Африке в развитии высшего, среднего и общего образования, а также готовить учителей, наставников и другие кадры для школ и училищ. Путин сообщил, что планируется учреждать совместные школы, для которых уже разработаны адаптированные методические материалы на основе синтеза российских и африканских национальных образовательных программ.
Число студентов из Африки в России ежегодно увеличивается, сейчас в стране обучаются почти 35 000 африканских студентов. «Квота на обучение для африканцев за счет федерального бюджета за три года увеличилась в 2,5 раза и на следующий учебный год составит более 4700 человек», – сообщил президент.
В июне «Ведомости» писали, что в российских университетах обучаются 34 000 студентов (по данным на октябрь 2022 г.) из Африки, более половины из которых – 15 668 – граждане Египта. В десятку стран, студенты которых также выбрали обучение в России, вошли Марокко, Нигерия, Алжир, Зимбабве, Тунис, Камерун, Конго, Ангола и Кот-д’Ивуар. У африканских студентов наиболее популярны профессии медицинского, экономического, инженерного профилей.