Жителя Челябинска заподозрили в похищении женщины 14 лет назад
Следственный комитет по Челябинской области возбудил против местного жителя уголовное дело по факту похищения девушки в 2009 г. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дело заведено по п. «в» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.
По версии следствия, подозреваемый удерживал девушку в частном доме с 2009 г. Он заманил ее под предлогом выпить алкоголь. Женщина смогла сбежать, когда у мужчины обострилось психическое заболевание и его увезли в больницу.
В СК уточнили, что сейчас подозреваемый находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в больнице. Следователи занимаются сбором доказательств.
«РИА Новости» со ссылкой на источник в полиции пишут, что мужчина удерживал девушку 1990 года рождения в поселке Смолино. Собеседник агентства уточнил, что заявление поступило в полицию от сестры похищенной 30 июля.
По словам источника, против мужчины возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы. Как отмечают «РИА Новости», в заявлении говорится, что в 2010-2011 гг. похититель убил неизвестную женщину. Источник утверждает, что при осмотре места происшествия были найдены останки человека.