Жителя Челябинска заподозрили в похищении женщины 14 лет назад

По словам источника, против мужчины возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы. Как отмечают «РИА Новости», в заявлении говорится, что в 2010-2011 гг. похититель убил неизвестную женщину. Источник утверждает, что при осмотре места происшествия были найдены останки человека.