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Общество

Жителя Челябинска заподозрили в похищении женщины 14 лет назад

Ведомости

Следственный комитет по Челябинской области возбудил против местного жителя уголовное дело по факту похищения девушки в 2009 г. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело заведено по п. «в» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемый удерживал девушку в частном доме с 2009 г. Он заманил ее под предлогом выпить алкоголь. Женщина смогла сбежать, когда у мужчины обострилось психическое заболевание и его увезли в больницу.

В СК уточнили, что сейчас подозреваемый находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в больнице. Следователи занимаются сбором доказательств.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в полиции пишут, что мужчина удерживал девушку 1990 года рождения в поселке Смолино. Собеседник агентства уточнил, что заявление поступило в полицию от сестры похищенной 30 июля.

По словам источника, против мужчины возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы. Как отмечают «РИА Новости», в заявлении говорится, что в 2010-2011 гг. похититель убил неизвестную женщину. Источник утверждает, что при осмотре места происшествия были найдены останки человека.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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