В Самарской области 15-летний подросток планировал устроить поджог в школе
В Самарской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего юноши, планировавшего устроить поджог в школе, сообщается на сайте регионального управления СК России.
По данным следствия, в 2022–2023 г. подросток смотрел в интернете ролики об «основоположниках террористической организации, совершавших публичные расстрелы детей в школах». На фоне этого у него и возник преступный замысел, считают следователи, ребенок приобрел зажигательную смесь и начал изготавливать самодельное оружие.
В июле подготовка к поджогу была пресечена сотрудниками управления ФСБ по Самарской области, а СК возбудил против подростка дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти).
По ходатайству следствия юноша был направлен судом под домашний арест.
На прошлой неделе в Москве по этим же статьям возбудили уголовное дело против 17-летнего юноши, который планировал совершить теракт на одном из объектов газопроводной сети Московской области, передавал ТАСС.