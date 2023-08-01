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Общество

В Самарской области 15-летний подросток планировал устроить поджог в школе

Ведомости

В Самарской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего юноши, планировавшего устроить поджог в школе, сообщается на сайте регионального управления СК России.

По данным следствия, в 2022–2023 г. подросток смотрел в интернете ролики об «основоположниках террористической организации, совершавших публичные расстрелы детей в школах». На фоне этого у него и возник преступный замысел, считают следователи, ребенок приобрел зажигательную смесь и начал изготавливать самодельное оружие.

В июле подготовка к поджогу была пресечена сотрудниками управления ФСБ по Самарской области, а СК возбудил против подростка дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти).

По ходатайству следствия юноша был направлен судом под домашний арест.

На прошлой неделе в Москве по этим же статьям возбудили уголовное дело против 17-летнего юноши, который планировал совершить теракт на одном из объектов газопроводной сети Московской области, передавал ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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