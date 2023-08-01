В Самарской области 15-летний подросток планировал устроить поджог в школе

По данным следствия, в 2022–2023 г. подросток смотрел в интернете ролики об «основоположниках террористической организации, совершавших публичные расстрелы детей в школах». На фоне этого у него и возник преступный замысел, считают следователи, ребенок приобрел зажигательную смесь и начал изготавливать самодельное оружие.