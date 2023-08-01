«Известия» узнали о планах готовить охранников школ к вооруженным нападениям

В документе, разработанном Ассоциацией предприятий безопасности «Школа без опасности», говорится, что необходимость актуализировать содержание ГОСТа обусловлена возросшими рисками терактов, особенно на территории новых регионов РФ. Авторы инициативы предлагают ввести новые требования для охранников, в частности, о проведении учений и практических тренировок по действиям при нападении и возникновении ЧС. При этом в пояснительной записке к проекту подчеркивается, что при его разработке был использован отечественный и зарубежный опыт.