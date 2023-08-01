«Известия» узнали о планах готовить охранников школ к вооруженным нападениям
К охранникам школ, дошкольных и профессиональных образовательных учреждений появится требование по обеспечению защиты при вооруженном нападении или теракте. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на новый проект ГОСТа «Обеспечение безопасности образовательных организаций».
В документе, разработанном Ассоциацией предприятий безопасности «Школа без опасности», говорится, что необходимость актуализировать содержание ГОСТа обусловлена возросшими рисками терактов, особенно на территории новых регионов РФ. Авторы инициативы предлагают ввести новые требования для охранников, в частности, о проведении учений и практических тренировок по действиям при нападении и возникновении ЧС. При этом в пояснительной записке к проекту подчеркивается, что при его разработке был использован отечественный и зарубежный опыт.
Руководитель поддержавшего инициативу Росстандарта Антон Шалаев отметил в разговоре с изданием, что сейчас в области обеспечения физической охраны образовательных организаций действуют три национальных стандарта. Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный также высказался в поддержку нововведений, отметив, что «в нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым провокациям».
Ранее сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении 15-летнего юноши, планировавшего устроить поджог в одной из школ Самарской области.
В марте глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил ввести единый стандарт антитеррористической защищенности школ, который будет обязательным для исполнения во всех учебных заведениях страны, писали «Ведомости».