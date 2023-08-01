Райсуд Челябинска арестовал обвиняемого в похищении человека 14 лет назад
Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде ареста до 30 сентября в отношении жителя Челябинской области, обвиняемого в убийстве одной женщины, а также в похищении другой. Об этом сообщает ТАСС.
«Рассмотрев ходатайство следователя, суд решил удовлетворить ходатайство, избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 30 сентября 2023 г.», – сказал судья.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела. По версии следствия, обвиняемый осенью 2009 г. пригласил девушку к себе в гости и удерживал ее в доме до настоящего времени. Женщина смогла сбежать, когда у похитителя обострилось психическое заболевание и его увезли в больницу.
Кроме того, в ходе расследования СК установил причастность мужчины к убийству местной жительницы в 2011 г. По этому факту региональный СК завел уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
«РИА Новости» со ссылкой на источник в полиции писали, что мужчина удерживал девушку 1990 г. р. в поселке Смолино. Собеседник агентства уточнил, что заявление поступило в полицию от сестры похищенной 30 июля.