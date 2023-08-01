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Райсуд Челябинска арестовал обвиняемого в похищении человека 14 лет назад

Ведомости

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде ареста до 30 сентября в отношении жителя Челябинской области, обвиняемого в убийстве одной женщины, а также в похищении другой. Об этом сообщает ТАСС. 

«Рассмотрев ходатайство следователя, суд решил удовлетворить ходатайство, избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 30 сентября 2023 г.», – сказал судья. 

Ранее сегодня СК России предъявил мужчине обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании. Его мать также обвиняется в похищении человека. 31 июля СК по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту похищения девушки в 2009 г. (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ). 

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела. По версии следствия, обвиняемый осенью 2009 г. пригласил девушку к себе в гости и удерживал ее в доме до настоящего времени. Женщина смогла сбежать, когда у похитителя обострилось психическое заболевание и его увезли в больницу. 

Кроме того, в ходе расследования СК установил причастность мужчины к убийству местной жительницы в 2011 г. По этому факту региональный СК завел уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

«РИА Новости» со ссылкой на источник в полиции писали, что мужчина удерживал девушку 1990 г. р. в поселке Смолино. Собеседник агентства уточнил, что заявление поступило в полицию от сестры похищенной 30 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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