Райсуд Челябинска арестовал обвиняемого в похищении человека 14 лет назад

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела. По версии следствия, обвиняемый осенью 2009 г. пригласил девушку к себе в гости и удерживал ее в доме до настоящего времени. Женщина смогла сбежать, когда у похитителя обострилось психическое заболевание и его увезли в больницу.