Жителю Челябинска предъявили обвинение в похищении человека 14 лет назад
СК России предъявил обвинения жителю Челябинской области, который 14 лет назад похитил девушку и все это время насильно удерживал ее у себя, в похищении человека, убийстве и изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
«В Челябинской области следственными органами СК России мужчине предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери – в похищении человека. Следователем СКР в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», – сказано в сообщении.
31 июля Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту похищения девушки в 2009 г. (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.
По версии следствия, подозреваемый удерживал девушку в частном доме в поселке Смолино Челябинской области с 2009 г. Он заманил ее под предлогом выпить алкоголь. Женщина смогла сбежать, когда у мужчины обострилось психическое заболевание и его увезли в больницу. Сейчас обвиняемый находится под надзором полиции в медицинском учреждении.
В ходе расследования СК также установил причастность жителя Челябинска к убийству женщины в 2011 г., которую он закопал в погребе дома. При обысках дома были обнаружены ее останки, сообщал ранее источник «РИА Новости». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.