Жителю Челябинска предъявили обвинение в похищении человека 14 лет назад

По версии следствия, подозреваемый удерживал девушку в частном доме в поселке Смолино Челябинской области с 2009 г. Он заманил ее под предлогом выпить алкоголь. Женщина смогла сбежать, когда у мужчины обострилось психическое заболевание и его увезли в больницу. Сейчас обвиняемый находится под надзором полиции в медицинском учреждении.