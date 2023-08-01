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Общество

Жителю Челябинска предъявили обвинение в похищении человека 14 лет назад

Ведомости

СК России предъявил обвинения жителю Челябинской области, который 14 лет назад похитил девушку и все это время насильно удерживал ее у себя, в похищении человека, убийстве и изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«В Челябинской области следственными органами СК России мужчине предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери – в похищении человека. Следователем СКР в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», – сказано в сообщении.

31 июля Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту похищения девушки в 2009 г. (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

По версии следствия, подозреваемый удерживал девушку в частном доме в поселке Смолино Челябинской области с 2009 г. Он заманил ее под предлогом выпить алкоголь. Женщина смогла сбежать, когда у мужчины обострилось психическое заболевание и его увезли в больницу. Сейчас обвиняемый находится под надзором полиции в медицинском учреждении.

В ходе расследования СК также установил причастность жителя Челябинска к убийству женщины в 2011 г., которую он закопал в погребе дома. При обысках дома были обнаружены ее останки, сообщал ранее источник «РИА Новости». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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