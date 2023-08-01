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Общество

Развозжаев заявил об отсутствии последствий падения беспилотника в Севастополе

Ведомости

В результате падения беспилотника в районе Кара-Кобы в Севастополе нет никаких последствий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что беспилотник был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего упал и сдетонировал на земле.

«Как видите, никаких последствий нет, возгорание в поле пожарные расчеты оперативно потушили. Спасибо всем оперативным службам за четкие и слаженные действия», – сказал он в видеоролике с места происшествия.

Развозжаев также призвал жителей города доверять только официальным источникам информации и попросил не писать в публичном доступе вопросы о каких-либо звуках, «чтобы не помогать врагу».

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Губернатор также предупредил, что до 21:00 мск будет громко, так как в Камышовой бухте, на Северном и Южном молах, флот проводит тренировки.

Развозжаев сообщил о падении беспилотника ранее, тогда же он рассказал о возгорании травы и кустарников на месте происшествия.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 1 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами два корабля Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые выполняли задачи по контролю судоходства в 340 км юго-западнее Севастополя.

В ночь на 30 июля ВСУ предприняли попытку атаковать объекты в Крыму 25 беспилотниками самолетного типа. Все они были уничтожены. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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