Развозжаев заявил об отсутствии последствий падения беспилотника в Севастополе
В результате падения беспилотника в районе Кара-Кобы в Севастополе нет никаких последствий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что беспилотник был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего упал и сдетонировал на земле.
«Как видите, никаких последствий нет, возгорание в поле пожарные расчеты оперативно потушили. Спасибо всем оперативным службам за четкие и слаженные действия», – сказал он в видеоролике с места происшествия.
Развозжаев также призвал жителей города доверять только официальным источникам информации и попросил не писать в публичном доступе вопросы о каких-либо звуках, «чтобы не помогать врагу».
Губернатор также предупредил, что до 21:00 мск будет громко, так как в Камышовой бухте, на Северном и Южном молах, флот проводит тренировки.
Развозжаев сообщил о падении беспилотника ранее, тогда же он рассказал о возгорании травы и кустарников на месте происшествия.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 1 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами два корабля Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые выполняли задачи по контролю судоходства в 340 км юго-западнее Севастополя.
В ночь на 30 июля ВСУ предприняли попытку атаковать объекты в Крыму 25 беспилотниками самолетного типа. Все они были уничтожены. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.