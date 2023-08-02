Угрожавший взорвать гранату под Уфой мужчина сдался правоохранителям

Угрожавшим взорвать гранату оказался мужчина 1984 г. р. Он самовольно покинул воинскую часть, из-за чего в его отношении было возбуждено уголовное дело (ст. 337 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По информации «РИА Новости», в момент, когда мужчину везли на психиатрическую экспертизу, он выбежал на шоссе. Угрожая гранатой в руках, он потребовал прекратить уголовное дело против него, передает Telegram-канал Baza. Позже «РИА Новости» сообщили, что Хабиров выехал на место проведения переговоров с дезертиром.