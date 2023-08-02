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Угрожавший взорвать гранату под Уфой мужчина сдался правоохранителям

Ведомости

Мужчина, угрожавший взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе, сдался правоохранителям после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.  

Угрожавшим взорвать гранату оказался мужчина 1984 г. р. Он самовольно покинул воинскую часть, из-за чего в его отношении было возбуждено уголовное дело (ст. 337 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По информации «РИА Новости», в момент, когда мужчину везли на психиатрическую экспертизу, он выбежал на шоссе. Угрожая гранатой в руках, он потребовал прекратить уголовное дело против него, передает Telegram-канал Baza. Позже «РИА Новости» сообщили, что Хабиров выехал на место проведения переговоров с дезертиром.

Согласно данным сервиса «Яндекс карты», по состоянию на 13:37 мск движение по Нагаевскому шоссе в Уфе остается перекрытым. Закрытыми остаются 6 км шоссе – от съезда с Южного обхода Уфы в районе деревень Зинино и Нагаево до конного клуба «Орленок». Водителей разворачивали на трассу М-5, писал местный портал «Уфа онлайн». Позже движение по этому участку возобновили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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