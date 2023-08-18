Газета
Общество

Росавиация сообщила об ограничении полетов в аэропорты Москвы и Жуковского ночью

Ведомости

Аэропорты «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» ограничили работу для обеспечения безопасности полетов, в результате семь рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба Росавиации. Это произошло на фоне попытки украинского беспилотника пролететь в Москву.

«Сегодня утром, 18 августа 2023 г., в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в аэропорты Москвы: "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Также в аэропорт "Жуковский". В 04:30 мск ограничения на прием и отправку рейсов были сняты», – сказано в сообщении.

В Росавиации уточнили, что три рейса были перенаправлены в аэропорт «Стригино» в Нижнем Новгороде, столько же – в петербургский «Пулково» и один рейс, вылетевший из Турции, приземлился в Минске. «После отмены ограничений на использование воздушного пространства пассажиры указанных рейсов были доставлены в аэропорты назначения», – добавили в ведомстве.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

По данным сервиса «Яндекс расписание», в период с 04:00 по 04:40 мск на прилет были задержаны четыре рейса во «Внуково» и три – в «Шереметьево». В остальных аэропортах задержек не зафиксировано. Информация о задержках рейсов на вылет в указанный период отсутствовала.

Утром 18 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник пытался пролететь в Москву, но был уничтожен системой ПВО. Обломки упали в районе Экспоцентра. Минобороны уточнило, что инцидент произошел ориентировочно в 04:00 мск. В результате произошедшего никто не пострадал, здание получило незначительные повреждения.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных