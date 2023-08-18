Росавиация сообщила об ограничении полетов в аэропорты Москвы и Жуковского ночью
Аэропорты «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» ограничили работу для обеспечения безопасности полетов, в результате семь рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба Росавиации. Это произошло на фоне попытки украинского беспилотника пролететь в Москву.
«Сегодня утром, 18 августа 2023 г., в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в аэропорты Москвы: "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Также в аэропорт "Жуковский". В 04:30 мск ограничения на прием и отправку рейсов были сняты», – сказано в сообщении.
В Росавиации уточнили, что три рейса были перенаправлены в аэропорт «Стригино» в Нижнем Новгороде, столько же – в петербургский «Пулково» и один рейс, вылетевший из Турции, приземлился в Минске. «После отмены ограничений на использование воздушного пространства пассажиры указанных рейсов были доставлены в аэропорты назначения», – добавили в ведомстве.
По данным сервиса «Яндекс расписание», в период с 04:00 по 04:40 мск на прилет были задержаны четыре рейса во «Внуково» и три – в «Шереметьево». В остальных аэропортах задержек не зафиксировано. Информация о задержках рейсов на вылет в указанный период отсутствовала.
Утром 18 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник пытался пролететь в Москву, но был уничтожен системой ПВО. Обломки упали в районе Экспоцентра. Минобороны уточнило, что инцидент произошел ориентировочно в 04:00 мск. В результате произошедшего никто не пострадал, здание получило незначительные повреждения.