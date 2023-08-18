Росавиация сообщила об ограничении полетов в аэропорты Москвы и Жуковского ночью

В Росавиации уточнили, что три рейса были перенаправлены в аэропорт «Стригино» в Нижнем Новгороде, столько же – в петербургский «Пулково» и один рейс, вылетевший из Турции, приземлился в Минске. «После отмены ограничений на использование воздушного пространства пассажиры указанных рейсов были доставлены в аэропорты назначения», – добавили в ведомстве.