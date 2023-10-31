Red Wings запустит рейсы в Тбилиси и Кутаиси из Санкт-Петербурга
Российская авиакомпания Red Wings запустит в ноябре – декабре рейсы из Санкт-Петербурга до грузинских Тбилиси и Кутаиси, сообщила пресс-служба аэропорта «Пулково».
«Впервые из Санкт-Петербурга открывается прямой рейс в Кутаиси. Первым с 2019 г. станет рейс из аэропорта "Пулково" в Тбилиси. Перелеты будет выполнять авиакомпания Red Wings», – говорится в сообщении.
Рейсы в Тбилиси возобновятся с 18 ноября и будут осуществляться раз в неделю по субботам. По субботам со 2 декабря будут выполняться перелеты до Кутаиси.
В России с июня 2019 г. действовал запрет на полеты отечественных авиакомпаний и реализацию туроператорами туров в Грузию. Поводом для введения такой меры стали протесты у здания грузинского парламента в Тбилиси на фоне того, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия. Гаврилов утверждал, что его пригласили занять это место.
10 мая 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Позже он заявил, что это была его личная инициатива. Таким образом президент хотел поддержать людей, которые стремятся наладить взаимоотношения с Грузией, а также граждан, которые любят Грузию.
Правительство Грузии поддержало решение российских властей, а президент Саломе Зурабишвили сочла его провокацией. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что все то, что облегчает «жизнь, передвижение и деловую деятельность для наших граждан, является положительным и приветствуется». Первой российской компанией, совершившей прямой рейс между Москвой и Тбилиси, стал «Азимут».