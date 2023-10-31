Red Wings запустит рейсы в Тбилиси и Кутаиси из Санкт-Петербурга

В России с июня 2019 г. действовал запрет на полеты отечественных авиакомпаний и реализацию туроператорами туров в Грузию. Поводом для введения такой меры стали протесты у здания грузинского парламента в Тбилиси на фоне того, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия. Гаврилов утверждал, что его пригласили занять это место.