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Red Wings запустит рейсы в Тбилиси и Кутаиси из Санкт-Петербурга

Ведомости

Российская авиакомпания Red Wings запустит в ноябре – декабре рейсы из Санкт-Петербурга до грузинских Тбилиси и Кутаиси, сообщила пресс-служба аэропорта «Пулково».

«Впервые из Санкт-Петербурга открывается прямой рейс в Кутаиси. Первым с 2019 г. станет рейс из аэропорта "Пулково" в Тбилиси. Перелеты будет выполнять авиакомпания Red Wings», – говорится в сообщении.

Рейсы в Тбилиси возобновятся с 18 ноября и будут осуществляться раз в неделю по субботам. По субботам со 2 декабря будут выполняться перелеты до Кутаиси.

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В России с июня 2019 г. действовал запрет на полеты отечественных авиакомпаний и реализацию туроператорами туров в Грузию. Поводом для введения такой меры стали протесты у здания грузинского парламента в Тбилиси на фоне того, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия. Гаврилов утверждал, что его пригласили занять это место.

10 мая 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Позже он заявил, что это была его личная инициатива. Таким образом президент хотел поддержать людей, которые стремятся наладить взаимоотношения с Грузией, а также граждан, которые любят Грузию.

Правительство Грузии поддержало решение российских властей, а президент Саломе Зурабишвили сочла его провокацией. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что все то, что облегчает «жизнь, передвижение и деловую деятельность для наших граждан, является положительным и приветствуется». Первой российской компанией, совершившей прямой рейс между Москвой и Тбилиси, стал «Азимут».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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