В центре приема мигрантов в Италии произошел взрыв
В итальянском центре приема мигрантов в коммуне в 140 км от Рима в ночь на 11 ноября произошел взрыв, в результате ранения получили не менее 12 человек, сообщает телеканал RAI News 24.
Взрыв произошел около часа ночи в коммуне Сан-Лоренцо-Нуово в регионе Лацио. Некоторые из пострадавших, по данным телеканала, получили серьезные травмы, среди раненых есть также несовершеннолетние.
К месту взрыва была направлена помощь со всего Лацио, а также из соседнего региона Италии Умбрии. Причины случившегося неизвестны, расследованием инцидента занимается полиция, передает телеканал.