Казахстан запустил пилот по электронной очереди для авто на границе с Россией

За десять дней с запуска пилота электронную очередь забронировали 123 фуры, 79 из них уже въехали на территорию РФ, еще 44 прибудут на КПП в порядке очередности. Приложение CarGoRuqsat интегрировано с 13 информационными системами госорганов республики, на этапе бронирования электронной очереди проверяется наличие у заявителя страховых полисов, разрешений на перевозки, задолженности по платным дорогам и др. Как отметили в комитете, с 1 ноября уже были случаи, когда у перевозчиков не было, например, разрешений на международные перевозки.