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Общество

Казахстан запустил пилот по электронной очереди для авто на границе с Россией

Ведомости

Казахстан запустил с 1 ноября пилотный проект по внедлрению электронной очереди CarGoRuqsat на автомобильном КПП «Бидаик» на границе с Россией. Об этом сообщил комитет госдоходов минфина республики на своем сайте.

«CarGoRuqsat предоставляет перевозчикам возможность предварительного бронирования очереди для пересечения границы с Российской Федерацией. Бронирование электронной очереди в рамках пилотного проекта осуществляется на безвозмездной основе», – пояснили в ведомстве.

За десять дней с запуска пилота электронную очередь забронировали 123 фуры, 79 из них уже въехали на территорию РФ, еще 44 прибудут на КПП в порядке очередности. Приложение CarGoRuqsat интегрировано с 13 информационными системами госорганов республики, на этапе бронирования электронной очереди проверяется наличие у заявителя страховых полисов, разрешений на перевозки, задолженности по платным дорогам и др. Как отметили в комитете, с 1 ноября уже были случаи, когда у перевозчиков не было, например, разрешений на международные перевозки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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