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Общество

Министр обороны Хорватии серьезно пострадал в ДТП

Ведомости

Министр обороны Хорватии Марио Баножич получил серьезные травмы в результате аварии, другой участник ДТП погиб, сообщает издание Dnevnik.

Авария произошла около 6 часов утра 11 ноября на выезде из города Винковцы на востоке Хорватии. По данным издания, на полосе встречного движения столкнулись легковой автомобиль и фургон, его водитель погиб на месте. Мужчина был отцом двоих несовершеннолетних детей, пишет Dnevnik. На встречную полосу, как выяснилось, выехал Nissan Terrano Баножича, чиновник находился за рулем. Министр получил ушиб мозга, перелом ноги и травму грудной клетки.

По данным СМИ, Баножич утром в субботу собирался на охоту. Алкоголя в его крови после аварии не обнаружили. Из-за тяжести травм чиновника перевели в больницу города Осиек в отделение нейрохирургии. Расследование обстоятельств аварии продолжается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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