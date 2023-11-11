Министр обороны Хорватии серьезно пострадал в ДТП
Министр обороны Хорватии Марио Баножич получил серьезные травмы в результате аварии, другой участник ДТП погиб, сообщает издание Dnevnik.
Авария произошла около 6 часов утра 11 ноября на выезде из города Винковцы на востоке Хорватии. По данным издания, на полосе встречного движения столкнулись легковой автомобиль и фургон, его водитель погиб на месте. Мужчина был отцом двоих несовершеннолетних детей, пишет Dnevnik. На встречную полосу, как выяснилось, выехал Nissan Terrano Баножича, чиновник находился за рулем. Министр получил ушиб мозга, перелом ноги и травму грудной клетки.
По данным СМИ, Баножич утром в субботу собирался на охоту. Алкоголя в его крови после аварии не обнаружили. Из-за тяжести травм чиновника перевели в больницу города Осиек в отделение нейрохирургии. Расследование обстоятельств аварии продолжается.