Министр обороны Хорватии серьезно пострадал в ДТП

Авария произошла около 6 часов утра 11 ноября на выезде из города Винковцы на востоке Хорватии. По данным издания, на полосе встречного движения столкнулись легковой автомобиль и фургон, его водитель погиб на месте. Мужчина был отцом двоих несовершеннолетних детей, пишет Dnevnik. На встречную полосу, как выяснилось, выехал Nissan Terrano Баножича, чиновник находился за рулем. Министр получил ушиб мозга, перелом ноги и травму грудной клетки.