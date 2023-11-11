СМИ узнали о проверке Юрия Дудя на дискредитацию ВС России

Собеседник агентства заявил, поводом для начала проверки послужило обращение общественника из-за недавнего интервью, которое Дудь взял у Виктории и Вадима Цыгановых. Как уточняет агентство, ранее в прокуратуру с просьбой проверить журналиста по статье о дискредитации обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, Дудь в интервью в «циничной и уничижительной форме» выражался о спецоперации России на Украине, а также о президенте и представителях госструктур.