СМИ узнали о проверке Юрия Дудя на дискредитацию ВС России
Московская прокуратура проверяет журналиста и видеоблогера Юрия Дудя (признан иноагентом) по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Речь идет о ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан). Как уточняется, проверка будет проходить до начала декабря, а при необходимости – продлена.
Собеседник агентства заявил, поводом для начала проверки послужило обращение общественника из-за недавнего интервью, которое Дудь взял у Виктории и Вадима Цыгановых. Как уточняет агентство, ранее в прокуратуру с просьбой проверить журналиста по статье о дискредитации обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, Дудь в интервью в «циничной и уничижительной форме» выражался о спецоперации России на Украине, а также о президенте и представителях госструктур.
Дудь был включен в реестр иноагентов 15 апреля. Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г.