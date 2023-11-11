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СМИ узнали о проверке Юрия Дудя на дискредитацию ВС России

Ведомости

Московская прокуратура проверяет журналиста и видеоблогера Юрия Дудя (признан иноагентом) по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Речь идет о ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан). Как уточняется, проверка будет проходить до начала декабря, а при необходимости – продлена.

Собеседник агентства заявил, поводом для начала проверки послужило обращение общественника из-за недавнего интервью, которое Дудь взял у Виктории и Вадима Цыгановых. Как уточняет агентство, ранее в прокуратуру с просьбой проверить журналиста по статье о дискредитации обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, Дудь в интервью в «циничной и уничижительной форме» выражался о спецоперации России на Украине, а также о президенте и представителях госструктур.

Дудь был включен в реестр иноагентов 15 апреля. Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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