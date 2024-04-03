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Руководителя филиала «Россети Северный Кавказ» задержали по делу о мошенничестве

Ведомости

Сотрудники силовых структур задержали руководителя «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева, передает «Интерфакс».

По предварительным данным, следственные действия проводятся в рамках дела о мошенничестве. В пресс-службе ПАО «Россети Северный Кавказ» агентству сообщили, что проводимые правоохранителями мероприятия связаны с прежней работой Мухумаева, а не с руководством компанией.

Мухумаев работает в энергетике около 15 лет, занимая различные руководящие должности. До назначения директором он руководил в «Дагэнерго» службой логистики и материально-технического обеспечения, а также управлением капитального строительства. Мухумаев был советником гендиректора «Россети Северный Кавказ» по электросетевому комплексу Дагестана.

В 2017–2022 гг. Мухумаев руководил производственными процессами филиалов «ФСК ЕЭС» – «Каспийское ПМЭС» и «МЭС Юга». С июля 2023 г. он исполнял обязанности директора филиала «Дагэнерго», с 8 ноября стал директором компании.

Ранее в январе сообщалось, что сотрудники МВД Дагестана и энергетики «Дагэнерго» выявили и ликвидировали несколько майнинг-ферм. В частности, из-за одного индивидуального предпринимателя потери в сети составляли около 70%, что отражалось на электроснабжении почти 1500 жителей и 10 коммерческих объектов. Фермы были выявлены после сильного перегруза на отходящей линии электропередачи одной из подстанций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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