Руководителя филиала «Россети Северный Кавказ» задержали по делу о мошенничестве
По предварительным данным, следственные действия проводятся в рамках дела о мошенничестве. В пресс-службе ПАО «Россети Северный Кавказ» агентству сообщили, что проводимые правоохранителями мероприятия связаны с прежней работой Мухумаева, а не с руководством компанией.
Мухумаев работает в энергетике около 15 лет, занимая различные руководящие должности. До назначения директором он руководил в «Дагэнерго» службой логистики и материально-технического обеспечения, а также управлением капитального строительства. Мухумаев был советником гендиректора «Россети Северный Кавказ» по электросетевому комплексу Дагестана.
В 2017–2022 гг. Мухумаев руководил производственными процессами филиалов «ФСК ЕЭС» – «Каспийское ПМЭС» и «МЭС Юга». С июля 2023 г. он исполнял обязанности директора филиала «Дагэнерго», с 8 ноября стал директором компании.
Ранее в январе сообщалось, что сотрудники МВД Дагестана и энергетики «Дагэнерго» выявили и ликвидировали несколько майнинг-ферм. В частности, из-за одного индивидуального предпринимателя потери в сети составляли около 70%, что отражалось на электроснабжении почти 1500 жителей и 10 коммерческих объектов. Фермы были выявлены после сильного перегруза на отходящей линии электропередачи одной из подстанций.