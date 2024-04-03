Руководителя филиала «Россети Северный Кавказ» задержали по делу о мошенничестве

Ранее в январе сообщалось, что сотрудники МВД Дагестана и энергетики «Дагэнерго» выявили и ликвидировали несколько майнинг-ферм. В частности, из-за одного индивидуального предпринимателя потери в сети составляли около 70%, что отражалось на электроснабжении почти 1500 жителей и 10 коммерческих объектов. Фермы были выявлены после сильного перегруза на отходящей линии электропередачи одной из подстанций.