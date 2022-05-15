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Пожары в Сибири стали причиной уголовных дел против энергетиков

На их аварии на ЛЭП указали губернаторы
Екатерина Гробман Денис Ильюшенков
В регионах начали возбуждать уголовные дела из-за лесных пожаров / Алексей Мальгавко / РИА Новости

После того как несколько сибирских губернаторов пожаловались на совещании с президентом Владимиром Путиным на то, что причинами лесных пожаров стали аварии на ЛЭП, в регионах возбудили уже несколько уголовных дел против энергетиков. «Существенную или даже преобладающую роль в этом [начале пожаров] сыграли объективно возникшие на фоне сильнейшего ветра сбои в системе энергоснабжения, и прежде всего на сетях – перехлест проводов, падение на них деревьев, искрение и т. д.», – сообщил 10 мая глава Красноярского края Александр Усс.

В Красноярском крае возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), а также ч. 1, 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности), сообщал Следственный комитет (СК). В рамках уголовных дел о причинении смерти по неосторожности задержаны, в частности, несколько сотрудников филиала ПАО «Россети Сибирь – Красноярскэнерго», в том числе мастер участка и два начальника района электрических сетей (РЭС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных