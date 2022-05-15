Пожары в Сибири стали причиной уголовных дел против энергетиков

Пожары в Сибири стали причиной уголовных дел против энергетиковНа их аварии на ЛЭП указали губернаторы
После того как несколько сибирских губернаторов пожаловались на совещании с президентом Владимиром Путиным на то, что причинами лесных пожаров стали аварии на ЛЭП, в регионах возбудили уже несколько уголовных дел против энергетиков. «Существенную или даже преобладающую роль в этом [начале пожаров] сыграли объективно возникшие на фоне сильнейшего ветра сбои в системе энергоснабжения, и прежде всего на сетях – перехлест проводов, падение на них деревьев, искрение и т. д.», – сообщил 10 мая глава Красноярского края Александр Усс.
В Красноярском крае возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), а также ч. 1, 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности), сообщал Следственный комитет (СК). В рамках уголовных дел о причинении смерти по неосторожности задержаны, в частности, несколько сотрудников филиала ПАО «Россети Сибирь – Красноярскэнерго», в том числе мастер участка и два начальника района электрических сетей (РЭС).