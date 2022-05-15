Пожары в Сибири стали причиной уголовных дел против энергетиков

После того как несколько сибирских губернаторов пожаловались на совещании с президентом Владимиром Путиным на то, что причинами лесных пожаров стали аварии на ЛЭП, в регионах возбудили уже несколько уголовных дел против энергетиков. «Существенную или даже преобладающую роль в этом [начале пожаров] сыграли объективно возникшие на фоне сильнейшего ветра сбои в системе энергоснабжения, и прежде всего на сетях – перехлест проводов, падение на них деревьев, искрение и т. д.», – сообщил 10 мая глава Красноярского края Александр Усс.