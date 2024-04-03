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Суд в Ростове приговорил двух украинских террористов к длительным срокам

Ведомости

Южный окружной военный суд приговорил граждан Украины Маргариту Харенко и Сергея Авраменко, причастных к взрыву автомобиля в Мелитополе в декабре 2022 г., к 20 и 16 годам лишения свободы соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Харенко и Авраменко признаны виновными в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе) и пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта). Кроме того, Харенко осуждена по ст. 276 УК РФ (шпионаж) и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

По данным суда, с мая по декабрь 2022 г. Харенко и Авраменко состояли в террористической группе, которую создал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). В Запорожской области они следили и собирали информацию о человеке, которого считали российским военнослужащим. В декабре 2022 г. неизвестные с использованием собранных сведений подорвали автомобиль, за рулем которого был потерпевший. Он получил тяжелые ранения.

Кроме того, Харенко предоставила СБУ сведения о передвижениях подразделений ВС РФ по Запорожской области. На основе полученных от нее данных вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийские удары, «повлекшие потери среди личного состава, повреждения техники, уничтожение и повреждение иного имущества». Женщина также администрировала ресурсы запрещенной в России организации в социальных сетях.

Харенко приговорена к 20 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Авраменко – к 16 годам лишения свободы. Отмечается, что Авраменко проведет первые пять лет в тюрьме, а остальные годы заключения – в исправительной колонии строгого режима.

Автомобиль в Мелитополе Запорожской области взорвался 23 декабря 2022 г. перед входом в городской парк культуры и отдыха имени М. Горького. Ранения получили два человека, одного пострадавшего увезли в больницу. В разговоре с «РИА Новости» Рогов назвал произошедшее терактом и отметил, что за ним стоит украинская сторона.

1 апреля заместитель руководителя Центра по обслуживанию образовательных организаций Луганской народной республики (ЛНР) Валерий Чайка погиб при взрыве автомобиля в Старобельске. Уточняется, что взрыв произошел около Старобельского факультета филиала Луганского педагогического университета «в результате детонации в автомобиле неустановленного устройства».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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