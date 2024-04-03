Суд в Ростове приговорил двух украинских террористов к длительным срокам

По данным суда, с мая по декабрь 2022 г. Харенко и Авраменко состояли в террористической группе, которую создал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). В Запорожской области они следили и собирали информацию о человеке, которого считали российским военнослужащим. В декабре 2022 г. неизвестные с использованием собранных сведений подорвали автомобиль, за рулем которого был потерпевший. Он получил тяжелые ранения.