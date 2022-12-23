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В Мелитополе взорвался автомобиль

Ведомости

В Мелитополе Запорожской области взорвался автомобиль. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Происшествие произошло перед входом в городской парк культуры и отдыха имени М. Горького, уточняет ТАСС. Рогов добавил, что, по предварительной информации, был взорван автомобиль Renault Duster. В результате ранения получили два человека.

В экстренных службах отметили, что взрыв произошел возле павильона, который выходит на проспект Богдана Хмельницкого. Одного пострадавшего увезли в больницу, по предварительным данным, погибших нет.

В разговоре с «РИА Новости» Рогов назвал произошедшее терактом. По его словам, за ним стоит украинская сторона. 

Накануне, 22 декабря, в результате подрыва автомобиля погиб глава поселка Любимовка Каховского округа Херсонской области Андрей Штепа. Источник ТАСС сообщил, что в машине находилась взрывчатка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных