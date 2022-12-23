В Мелитополе взорвался автомобиль
В Мелитополе Запорожской области взорвался автомобиль. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Происшествие произошло перед входом в городской парк культуры и отдыха имени М. Горького, уточняет ТАСС. Рогов добавил, что, по предварительной информации, был взорван автомобиль Renault Duster. В результате ранения получили два человека.
В экстренных службах отметили, что взрыв произошел возле павильона, который выходит на проспект Богдана Хмельницкого. Одного пострадавшего увезли в больницу, по предварительным данным, погибших нет.
В разговоре с «РИА Новости» Рогов назвал произошедшее терактом. По его словам, за ним стоит украинская сторона.
Накануне, 22 декабря, в результате подрыва автомобиля погиб глава поселка Любимовка Каховского округа Херсонской области Андрей Штепа. Источник ТАСС сообщил, что в машине находилась взрывчатка.