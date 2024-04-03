Глава филиала «Россетей» арестован по делу о мошенничестве на 2,8 млрд рублей

Мухумаев был задержан 3 апреля, сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. На его рабочем месте и дома сотрудники Северо-Кавказского ГУ МВД провели обыски. По решению суда он заключен под стражу до 3 июня. Также арестованы еще шесть фигурантов дела.