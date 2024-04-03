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Глава филиала «Россетей» арестован по делу о мошенничестве на 2,8 млрд рублей

Ведомости

В Дагестане Советский районный суд Махачкалы арестовал руководителя «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева по делу о мошенничестве на сумму около 2,8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, Мухумаев, занимая последовательно должности начальника управления капитального строительства компании «Дагэнерносеть», гендиректора АО «ДЭРС», являясь фактическим руководителем строительной фирмы «Энергопрогресс», совместно с другими лицами похитил денежные средства ПАО «Россети» и «МРСК Северного Кавказа».

Предметом расследования стало завышение объемов и стоимости выполненных работ и материалов при создании системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на объектах «МРСК Северного Кавказа» в Дагестане.

Фигурантам вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Предусмотренное максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.

Мухумаев был задержан 3 апреля, сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. На его рабочем месте и дома сотрудники Северо-Кавказского ГУ МВД провели обыски. По решению суда он заключен под стражу до 3 июня. Также арестованы еще шесть фигурантов дела.

Мухумаев работает в энергетике около 15 лет, занимая различные руководящие должности. До назначения директором он руководил в «Дагэнерго» службой логистики и материально-технического обеспечения. Был советником гендиректора «Россети Северный Кавказ» по электросетевому комплексу Дагестана.

В 2017–2022 гг. Мухумаев руководил производственными процессами филиалов «ФСК ЕЭС» – «Каспийское ПМЭС» и «МЭС Юга». С июля 2023 г. он исполнял обязанности директора филиала «Дагэнерго», с 8 ноября стал директором компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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