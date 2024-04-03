Глава филиала «Россетей» арестован по делу о мошенничестве на 2,8 млрд рублей
Согласно материалам дела, Мухумаев, занимая последовательно должности начальника управления капитального строительства компании «Дагэнерносеть», гендиректора АО «ДЭРС», являясь фактическим руководителем строительной фирмы «Энергопрогресс», совместно с другими лицами похитил денежные средства ПАО «Россети» и «МРСК Северного Кавказа».
Предметом расследования стало завышение объемов и стоимости выполненных работ и материалов при создании системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на объектах «МРСК Северного Кавказа» в Дагестане.
Фигурантам вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Предусмотренное максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.
Мухумаев был задержан 3 апреля, сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. На его рабочем месте и дома сотрудники Северо-Кавказского ГУ МВД провели обыски. По решению суда он заключен под стражу до 3 июня. Также арестованы еще шесть фигурантов дела.
Мухумаев работает в энергетике около 15 лет, занимая различные руководящие должности. До назначения директором он руководил в «Дагэнерго» службой логистики и материально-технического обеспечения. Был советником гендиректора «Россети Северный Кавказ» по электросетевому комплексу Дагестана.
В 2017–2022 гг. Мухумаев руководил производственными процессами филиалов «ФСК ЕЭС» – «Каспийское ПМЭС» и «МЭС Юга». С июля 2023 г. он исполнял обязанности директора филиала «Дагэнерго», с 8 ноября стал директором компании.