Минспорта Украины освободило от мобилизации пять футбольных клубов
Министерство молодежи и спорта наделило статусом критически важных для функционирования экономики в особый период Украинскую ассоциацию футбола и пять футбольных клубов. На мартовский приказ ведомства обратило внимание издание «Страна.ua».
Бронь от мобилизации получили футбольные клубы «Динамо», «Шахтер», «Днепр-1», «Оболонь» и «Кривбасс».
Тема освобождения от мобилизации на Украине начала активно обсуждаться после того, как накануне стало известно о получении брони работниками нескольких цирков и телемарафона, которые также относятся к критически важным для экономики предприятиям, что вызвало недовольство общественности.
После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании кабмина заявил, что нужны четкие и понятные критерии бронирования, «чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов», передает «Страна.ua». Он поручил актуализировать список критически важных предприятий.
В апреле стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста призыва на срочную службу в Украине с 27 до 25 лет, следовало из картотеки Верховной рады. Таким образом, под призыв будут попадать граждане от 18 до 25 лет. В феврале Зеленский также утвердил законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.