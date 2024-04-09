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Не менее 10 000 врачей-стажеров привлекут в российские медучреждения

Ведомости

В медицинские учреждения на должности врачей-стажеров планируется привлечь не менее 10 000 человек. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на открытии XV Общероссийской конференции с международным участием «Неделя медицинского образования – 2024» в рамках международной выставки-форума «Россия», пишет ТАСС.

По словам Мурашко, после урегулирования юридического статуса врача-стажера у медиков появился еще один формат приобретения практических навыков. Новая должность позволяет обучающимся в клинической ординатуре работать по специальности.

Приказ Минздрава России о том, что ординаторы, получившие базовое образование по специальности «лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело», «стоматология», «остеопатия», «медицинская биохимия», «медицинская биофизика», «медицинская кибернетика» могут работать врачами-стажерами, вступил в силу с 1 апреля. Для этого выпускникам медвузов нужно пройти промежуточную аттестацию по итогам первого года обучения в ординатуре и первичную аккредитацию.

29 августа 2023 г. Мурашко рассказал журналистам, что конкурс в медицинские вузы в приемную кампанию составил почти 12 человек на место. Самыми популярными специальностями стали «лечебное дело», «стоматология» и «педиатрия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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