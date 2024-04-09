Не менее 10 000 врачей-стажеров привлекут в российские медучреждения
В медицинские учреждения на должности врачей-стажеров планируется привлечь не менее 10 000 человек. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на открытии XV Общероссийской конференции с международным участием «Неделя медицинского образования – 2024» в рамках международной выставки-форума «Россия», пишет ТАСС.
По словам Мурашко, после урегулирования юридического статуса врача-стажера у медиков появился еще один формат приобретения практических навыков. Новая должность позволяет обучающимся в клинической ординатуре работать по специальности.
Приказ Минздрава России о том, что ординаторы, получившие базовое образование по специальности «лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело», «стоматология», «остеопатия», «медицинская биохимия», «медицинская биофизика», «медицинская кибернетика» могут работать врачами-стажерами, вступил в силу с 1 апреля. Для этого выпускникам медвузов нужно пройти промежуточную аттестацию по итогам первого года обучения в ординатуре и первичную аккредитацию.
29 августа 2023 г. Мурашко рассказал журналистам, что конкурс в медицинские вузы в приемную кампанию составил почти 12 человек на место. Самыми популярными специальностями стали «лечебное дело», «стоматология» и «педиатрия».