Не менее 10 000 врачей-стажеров привлекут в российские медучреждения

Приказ Минздрава России о том, что ординаторы, получившие базовое образование по специальности «лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело», «стоматология», «остеопатия», «медицинская биохимия», «медицинская биофизика», «медицинская кибернетика» могут работать врачами-стажерами, вступил в силу с 1 апреля. Для этого выпускникам медвузов нужно пройти промежуточную аттестацию по итогам первого года обучения в ординатуре и первичную аккредитацию.