Скончался советский космонавт Владимир Аксенов

Прошел медицинское обследование в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) со второго раза. На заседании Государственной межведомственной комиссии (ГМВК) 27 марта 1973 г. был рекомендован для зачисления в отряд космонавтов. С 15 по 23 сентября 1976 г. в качестве бортинженера КК «Союз-22», вместе с Василием Быковским летал в космос в рамках программы «Интеркосмос». Второй полет – с 5 по 9 июня 1980 г. в качестве бортинженера ТК «Союз Т-2». После полета продолжил работу в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, участвовал в подготовке экипажей к новым космическим полетам. Покинул отряд в 1988 г.