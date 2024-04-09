Скончался советский космонавт Владимир Аксенов
Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, подполковник-инженер запаса Владимир Аксенов скончался на 90 году жизни. Об этом сообщил Роскосмос.
Глава Роскосмоса Юрий Борисов выразил соболезнования семье космонавта. Он назвал Аксенова целеустремленным, требовательным, исполнительным и справедливым человеком, всегда готовым прийти на помощь.
Аксенов родился 1 февраля 1935 г. в селе Гиблицы Касимовского района Рязанской области. В 1953 г. окончил Мытищинский машиностроительный техникум. В1953 -1955 гг. учился в 10-й Военной авиационной школе первоначального обучения летчиков (ВАШПОЛ) в Кременчуге. В 1955 г. стал курсантом Чугуевского Высшего военного авиационного училища летчиков (ВВАУЛ), но в 1956 г. был уволен в запас. В 1963 г. окончил Всесоюзный заочный политехнический институт.
Прошел медицинское обследование в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) со второго раза. На заседании Государственной межведомственной комиссии (ГМВК) 27 марта 1973 г. был рекомендован для зачисления в отряд космонавтов. С 15 по 23 сентября 1976 г. в качестве бортинженера КК «Союз-22», вместе с Василием Быковским летал в космос в рамках программы «Интеркосмос». Второй полет – с 5 по 9 июня 1980 г. в качестве бортинженера ТК «Союз Т-2». После полета продолжил работу в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, участвовал в подготовке экипажей к новым космическим полетам. Покинул отряд в 1988 г.
В октябре 1988 г.стал директором Государственного научно-исследовательского центра по изучению природных ресурсов (ГОСНИИЦИПР). В 1990 – 1992 гг. был генеральным директором НПО «Планета», в 1990 – 1996 гг. – заместителем председателя совета директоров «Мосбизнесбанка». С 1996 г. был председателем президиума общественной организации «Духовное движение России». С 2001 г. является президентом научного фонда «Институт проблем безопасности и устойчивого развития», работал советником главы города Королев.