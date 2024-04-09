Лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс скончался в возрасте 94 лет

Хиггс прославился благодаря предложенному им в 1960 г. механизму спонтанного нарушения электрослабой симметрии, объясняющему происхождение массы элементарных частиц. Он известен во всем мире своим предсказанием существования новой частицы – так называемого бозона Хиггса, которое он впервые предположил в 1964 г. Существование частицы удалось подтвердить только спустя почти 50 лет в результате экспериментов на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе. За эту работу в 2013 г. Хиггсу совместно с Франсуа Энглером была присуждена Нобелевская премия по физике.