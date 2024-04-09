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Лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс скончался в возрасте 94 лет

Ведомости

Британский физик-теоретик, профессор Эдинбургского университета, лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщается на сайте университета.

В университете уточнили, что Хиггс «мирно скончался у себя дома в понедельник, 8 апреля, после непродолжительной болезни».

Хиггс прославился благодаря предложенному им в 1960 г. механизму спонтанного нарушения электрослабой симметрии, объясняющему происхождение массы элементарных частиц. Он известен во всем мире своим предсказанием существования новой частицы – так называемого бозона Хиггса, которое он впервые предположил в 1964 г. Существование частицы удалось подтвердить только спустя почти 50 лет в результате экспериментов на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе. За эту работу в 2013 г. Хиггсу совместно с Франсуа Энглером была присуждена Нобелевская премия по физике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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