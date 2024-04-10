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Три человека погибли при взрыве на гидроэлектростанции на севере Италии

Ведомости

По меньшей мере три человека погибли и четверо числятся пропавшими без вести после пожара и взрыва на гидроэлектростанции на севере Италии, принадлежащей подразделению Enel SpA – Enel Green Power. Об этом сообщает агентство Reuters.

Взрыв произошел на плотине на озере Сувиана – одном из трех искусственных озер, питающих электростанцию.

Электростанция была немедленно остановлена по соображениям безопасности, но сама плотина не пострадала. Перебоев в подаче электроэнергии не было.

Электростанция в Барги является крупнейшей в регионе Эмилия-Романья. В режиме генерации она может вырабатывать 330 МВт энергии, что достаточно для обеспечения энергией около 600 000 средних европейских домохозяйств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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