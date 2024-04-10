Три человека погибли при взрыве на гидроэлектростанции на севере Италии
По меньшей мере три человека погибли и четверо числятся пропавшими без вести после пожара и взрыва на гидроэлектростанции на севере Италии, принадлежащей подразделению Enel SpA – Enel Green Power. Об этом сообщает агентство Reuters.
Взрыв произошел на плотине на озере Сувиана – одном из трех искусственных озер, питающих электростанцию.
Электростанция была немедленно остановлена по соображениям безопасности, но сама плотина не пострадала. Перебоев в подаче электроэнергии не было.
Электростанция в Барги является крупнейшей в регионе Эмилия-Романья. В режиме генерации она может вырабатывать 330 МВт энергии, что достаточно для обеспечения энергией около 600 000 средних европейских домохозяйств.