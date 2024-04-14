Задержанные рейсы «Аэрофлота» в Египет и ОАЭ подготовили к вылету
Первый самолет из Москвы в столицу Египта Хургаду вылетел в 9:00 мск, обратный рейс из Хургады в Москву отправится в 16:45. Запланировано еще 12 рейсов туда и обратно.
Авиакомпания продолжит информировать пассажиров о статусе полетов в Иран.
13 апреля Росавиация сообщила о приостановке рейсов российских авиакомпаний в Иорданию, Ирак и Израиль в связи с закрытием воздушного пространства этих стран.
До снятия ограничений также было запрещено использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов.
В ночь на 14 апреля Иран и, предположительно, союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля.
По данным NYT, за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия заявила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС. О погибших в результате атаки пока не сообщалось. По данным CNN со ссылкой на американских чиновников, нападение Ирана на Израиль длилось около пяти часов. Заседание Совета Безопасности ООН по иранской атаке планируется провести 14 апреля в 16:00 (23:00 мск).