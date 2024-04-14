Израиль открыл воздушное пространство после атаки Ирана

По данным NYT, за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия заявила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС. О погибших в результате атаки пока не сообщалось. По данным CNN со ссылкой на американских чиновников, нападение Ирана на Израиль длилось около пяти часов.