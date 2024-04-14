Израиль открыл воздушное пространство после атаки Ирана
Воздушное пространство Израиля открылось после примерно семи часов закрытия на время атаки Ирана. Об этом сообщили Ynet и Haaretz.
После семи часов закрытия воздушного пространства руководство аэропорта в Тель-Авиве объявило, что в 7:30 (время совпадает с московским) оно вновь открылось, пишет Ynet . Ожидается изменение расписания рейсов из Тель-Авива, поскольку ранее израильские и зарубежные авиакомпании отменили многие из них. Аэропорт «Рамен» пока закрыт.
Ряд ближневосточных стран объявил в ночь на 14 апреля свое воздушное пространство закрытым для полетов гражданской авиации. Среди них – Ирак, Иордания, Ливан. Росавиация приостановила полеты российских компаний в воздушном пространстве Ирака, Иордании и Израиля, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале в 0:25 мск 14 апреля «до снятия ограничений».
В ночь на 14 апреля Иран и, предположительно, союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. Это произошло в ответ на удар израильских ВВС по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске 1 апреля.
По данным NYT, за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия заявила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС. О погибших в результате атаки пока не сообщалось. По данным CNN со ссылкой на американских чиновников, нападение Ирана на Израиль длилось около пяти часов.