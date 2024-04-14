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Израиль открыл воздушное пространство после атаки Ирана

Ведомости

Воздушное пространство Израиля открылось после примерно семи часов закрытия на время атаки Ирана. Об этом сообщили Ynet и Haaretz. 

После семи часов закрытия воздушного пространства руководство аэропорта в Тель-Авиве объявило, что в 7:30 (время совпадает с московским) оно вновь открылось, пишет Ynet . Ожидается изменение расписания рейсов из Тель-Авива, поскольку ранее израильские и зарубежные авиакомпании отменили многие из них. Аэропорт «Рамен» пока закрыт.

Ряд ближневосточных стран объявил в ночь на 14 апреля свое воздушное пространство закрытым для полетов гражданской авиации. Среди них – Ирак, Иордания, Ливан. Росавиация приостановила полеты российских компаний в воздушном пространстве Ирака, Иордании и Израиля, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале в 0:25 мск 14 апреля «до снятия ограничений». 

В ночь на 14 апреля Иран и, предположительно, союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. Это произошло в ответ на удар израильских ВВС по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске 1 апреля.

По данным NYT, за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия заявила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС. О погибших в результате атаки пока не сообщалось. По данным CNN со ссылкой на американских чиновников, нападение Ирана на Израиль длилось около пяти часов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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