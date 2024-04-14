Росавиация сообщила об ограничениях полетов российских авиакомпаний
В связи с закрытием воздушного пространства Иордании, Ирака и Израиля рейсы российских авиакомпаний в эти страны приостановлены, сообщается в Telegram-канале Росавиации.
До снятия ограничений также запрещено использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов. В Иордании ограничения предварительно установлены до 05:00 мск 14 апреля, у Ирака – до 05:30 мск, у Израиля – до 07:00 мск.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила запуск беспилотников со стороны Ирана. Как сообщает The Times of Israel, израильские военные обнаружили более 100 дронов. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) также подтвердил запуск беспилотников в сторону Израиля, сообщает агентство IRNA.
1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. CBS со ссылкой на источники сообщил о предупреждении США о том, что Иран может ударить в ответ «более чем 100 беспилотниками и десятками ракет». Президент США Джо Байден заявил журналистами, что, по его мнению, Иран нападет на Израиль «скорее раньше, чем позже».