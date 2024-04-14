Росавиация сообщила об ограничениях полетов российских авиакомпаний

1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. CBS со ссылкой на источники сообщил о предупреждении США о том, что Иран может ударить в ответ «более чем 100 беспилотниками и десятками ракет». Президент США Джо Байден заявил журналистами, что, по его мнению, Иран нападет на Израиль «скорее раньше, чем позже».