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Росавиация сообщила об ограничениях полетов российских авиакомпаний

Ведомости

В связи с закрытием воздушного пространства Иордании, Ирака и Израиля рейсы российских авиакомпаний в эти страны приостановлены, сообщается в Telegram-канале Росавиации.

До снятия ограничений также запрещено использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов. В Иордании ограничения предварительно установлены до 05:00 мск 14 апреля, у Ирака – до 05:30 мск, у Израиля – до 07:00 мск.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила запуск беспилотников со стороны Ирана. Как сообщает The Times of Israel, израильские военные обнаружили более 100 дронов. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) также подтвердил запуск беспилотников в сторону Израиля, сообщает агентство IRNA.

1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. CBS со ссылкой на источники сообщил о предупреждении США о том, что Иран может ударить в ответ «более чем 100 беспилотниками и десятками ракет». Президент США Джо Байден заявил журналистами, что, по его мнению, Иран нападет на Израиль «скорее раньше, чем позже».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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