Песков не стал комментировать возможное задержание главы МЧС Чечни
Вопрос о возможном задержании сотрудниками полиции руководителя главного управления МЧС по Чечне генерал-майора Алихана Цакаева не относится к компетенции Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это не наш вопрос. Это вам нужно просто в упомянутые ведомства звонить и там справляться», – ответил Песков на вопрос, в курсе ли Кремль этого инцидента и как его оценивает.
Накануне о задержании Цакаева со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили «Известия» и Telegram-канал Baza. «Ведомости» 17 апреля направили запрос в МВД России, однако там рекомендовали обратиться в МЧС. Запрос в пресс-службу главного управления МЧС по Чеченской республике также был направлен.
По данным «Известий», задержание проводилось сотрудниками полиции, когда Цакаев находился в своем автомобиле. Это произошло у федерального контрольно-пропускного поста «Герзель» в Новолакском районе, сообщила Baza. По словам источника издания, у Цакаева якобы не было с собой документов, однако позже министр был отпущен, медосвидетельствование не проводилось.
Как сообщается на сайте главного управления МЧС по Чеченской республике, Цакаев занимает пост начальника с марта 2022 г. Награжден Орденом Кадырова, четырьмя Орденами мужества, медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу».