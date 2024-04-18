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Песков не стал комментировать возможное задержание главы МЧС Чечни

Ведомости

Вопрос о возможном задержании сотрудниками полиции руководителя главного управления МЧС по Чечне генерал-майора Алихана Цакаева не относится к компетенции Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не наш вопрос. Это вам нужно просто в упомянутые ведомства звонить и там справляться», – ответил Песков на вопрос, в курсе ли Кремль этого инцидента и как его оценивает.

Накануне о задержании Цакаева со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили «Известия» и Telegram-канал Baza. «Ведомости» 17 апреля направили запрос в МВД России, однако там рекомендовали обратиться в МЧС. Запрос в пресс-службу главного управления МЧС по Чеченской республике также был направлен.

По данным «Известий», задержание проводилось сотрудниками полиции, когда Цакаев находился в своем автомобиле. Это произошло у федерального контрольно-пропускного поста «Герзель» в Новолакском районе, сообщила Baza. По словам источника издания, у Цакаева якобы не было с собой документов, однако позже министр был отпущен, медосвидетельствование не проводилось.

Как сообщается на сайте главного управления МЧС по Чеченской республике, Цакаев занимает пост начальника с марта 2022 г. Награжден Орденом Кадырова, четырьмя Орденами мужества, медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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