Голикова: в России было создано более 791 000 новых мест в школах

По словам Голиковой, в рамках нацпроекта было создано порядка 791 700 новых мест в школах. Более 84% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, а 52% школьников и 81% педагогов активно используют сервисы федеральной платформы цифровой образовательной среды, рассказала вице-премьер.