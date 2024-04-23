Голикова: в России было создано более 791 000 новых мест в школах
В России по итогам прошлого года были выполнены все показатели нацпроекта «Образование», а РФ вошла в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
По словам Голиковой, в рамках нацпроекта было создано порядка 791 700 новых мест в школах. Более 84% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, а 52% школьников и 81% педагогов активно используют сервисы федеральной платформы цифровой образовательной среды, рассказала вице-премьер.
«В 2019-2023 гг. на реализацию нацпроекта “Образование" было выделено свыше 1 трлн руб. Большая часть средств направлялась в регионы на масштабные инфраструктурные преобразования. Уровень достижения нацпроекта, по оперативным данным, на апрель 2024 г. составляет 99,9%», – сообщила она.
Вице-премьер отметила, что руководителям регионов следует держать на личном контроле выполнение всех обязательств нацпроекта в установленные сроки, поскольку в текущем году нацпроект «Образование» завершается. Со следующего 2025 г. стартуют новые нацпроекты.
4 марта Голикова сообщила, что анонсированные в послании Федеральному собранию президентом РФ Владимиром Путиным нацпроекты стартуют в 2024 и 2025 гг. В частности, нацпроект «Молодежь России» планируется запустить в 2024 г., а нацпроекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» – в 2025 г.