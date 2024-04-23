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Голикова: в России было создано более 791 000 новых мест в школах

Ведомости

В России по итогам прошлого года были выполнены все показатели нацпроекта «Образование», а РФ вошла в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, в рамках нацпроекта было создано порядка 791 700 новых мест в школах. Более 84% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, а 52% школьников и 81% педагогов активно используют сервисы федеральной платформы цифровой образовательной среды, рассказала вице-премьер.

«В 2019-2023 гг. на реализацию нацпроекта “Образование" было выделено свыше 1 трлн руб. Большая часть средств направлялась в регионы на масштабные инфраструктурные преобразования. Уровень достижения нацпроекта, по оперативным данным, на апрель 2024 г. составляет 99,9%», – сообщила она.

Вице-премьер отметила, что руководителям регионов следует держать на личном контроле выполнение всех обязательств нацпроекта в установленные сроки, поскольку в текущем году нацпроект «Образование» завершается. Со следующего 2025 г. стартуют новые нацпроекты.

4 марта Голикова сообщила, что анонсированные в послании Федеральному собранию президентом РФ Владимиром Путиным нацпроекты стартуют в 2024 и 2025 гг. В частности, нацпроект «Молодежь России» планируется запустить в 2024 г., а нацпроекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» – в 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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