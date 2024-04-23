Маск осудил требование властей Австралии удалить из X контент о теракте
Миллиардер и владелец социальной сети X (экс-Twitter) Илон Маск возмутился требованию австралийского комиссара по электронной безопасности, который в федеральном суде страны заявил о необходимости удаления контента с изображением насилия во время недавнего теракта в Сиднее.
Суд в Австралии ранее обязал X удалить посты, содержащие видеозаписи нападения на прихожан и епископа в одной из христианских церквей города, пишет Reuters.
«Должен ли комиссар по электронной безопасности (неизбираемое должностное лицо) в Австралии иметь власть над всеми странами на Земле? <…> Нас беспокоит то, что если любой стране разрешено подвергать цензуре контент для всех стран, чего требует австралийский "комиссар по электронной безопасности", то что может помешать любой стране контролировать весь интернет?» – написал Маск в своем аккаунте в X.
Он добавил, что в ожидании судебной апелляции платформа уже подвергла цензуре рассматриваемый контент для Австралии, он хранится только на серверах в США.
Ранее премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс заявил, что нападение 16-летнего подростка с ножом на прихожан и епископа церкви в Сиднее, которое произошло 15 апреля, расценивается как террористический акт. В результате атаки были ранены двое священнослужителей и четверо прихожан. Нападавшего арестовали. Уточняется, что он «руководствовался экстремистскими религиозными мотивами».
Маск приобрел Twitter в октябре 2022 г. за $44 млрд. Покупку социальной сети бизнесмен объяснил желанием создать площадку, где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию.
После закрытия сделки Маск провел в компании ряд серьезных реформ. Он распустил совет директоров Twitter, расторг контракты с большей частью сотрудников Twitter, а в июле 2023 г. переименовал платформу в X. Кроме того, Маск объявил о запуске аудио- и видеозвонков, о возможности скрывать свои лайки от других пользователей, а также анонсировал запуск аналога YouTube от X на смарт-телевизорах.