/ Общество

Маск осудил требование властей Австралии удалить из X контент о теракте

Ведомости

Миллиардер и владелец социальной сети X (экс-Twitter) Илон Маск возмутился требованию австралийского комиссара по электронной безопасности, который в федеральном суде страны заявил о необходимости удаления контента с изображением насилия во время недавнего теракта в Сиднее.

Суд в Австралии ранее обязал X удалить посты, содержащие видеозаписи нападения на прихожан и епископа в одной из христианских церквей города, пишет Reuters.

«Должен ли комиссар по электронной безопасности (неизбираемое должностное лицо) в Австралии иметь власть над всеми странами на Земле? <…> Нас беспокоит то, что если любой стране разрешено подвергать цензуре контент для всех стран, чего требует австралийский "комиссар по электронной безопасности", то что может помешать любой стране контролировать весь интернет?» – написал Маск в своем аккаунте в X.

Он добавил, что в ожидании судебной апелляции платформа уже подвергла цензуре рассматриваемый контент для Австралии, он хранится только на серверах в США.

Ранее премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс заявил, что нападение 16-летнего подростка с ножом на прихожан и епископа церкви в Сиднее, которое произошло 15 апреля, расценивается как террористический акт. В результате атаки были ранены двое священнослужителей и четверо прихожан. Нападавшего арестовали. Уточняется, что он «руководствовался экстремистскими религиозными мотивами».

Маск приобрел Twitter в октябре 2022 г. за $44 млрд. Покупку социальной сети бизнесмен объяснил желанием создать площадку, где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию.

После закрытия сделки Маск провел в компании ряд серьезных реформ. Он распустил совет директоров Twitter, расторг контракты с большей частью сотрудников Twitter, а в июле 2023 г. переименовал платформу в X. Кроме того, Маск объявил о запуске аудио- и видеозвонков, о возможности скрывать свои лайки от других пользователей, а также анонсировал запуск аналога YouTube от X на смарт-телевизорах.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных