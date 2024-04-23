Маск осудил требование властей Австралии удалить из X контент о теракте

«Должен ли комиссар по электронной безопасности (неизбираемое должностное лицо) в Австралии иметь власть над всеми странами на Земле? <…> Нас беспокоит то, что если любой стране разрешено подвергать цензуре контент для всех стран, чего требует австралийский "комиссар по электронной безопасности", то что может помешать любой стране контролировать весь интернет?» – написал Маск в своем аккаунте в X.