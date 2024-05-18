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Путин назвал горячей ситуацию с паводками в некоторых регионах

Об этом он заявил на встрече с главами МЧС и Минприроды
Ведомости

Президент России Владимир Путин на встрече с главами МЧС Александром Куренковым и Минприроды Александром Козловым назвал горячей ситуацию с паводками и природными пожарами в некоторых регионах.

Российский лидер заметил, что последствия паводков стали менее тяжелыми, чем могли быть, поскольку необходимые мероприятия провели вовремя. Путин призвал власти незамедлительно провести оценку ущерба от паводков, чтобы успеть к окончанию летнего сезона заняться восстановлением жилого фонда.

«Нам нужно за лето по максимуму все сделать, для того чтобы восстановить жилой фонд», – подчеркнул президент России.

Путин добавил, что в то же время в регионах складывается пожароопасная ситуация. Глава государства потребовал доклад от Козлова по развитию обстановки.

17 мая МЧС России сообщило, что из-за сложной паводковой ситуации в Омской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. 15 мая в Усть-Ишимском районе Омской области из-за паводка эвакуировали 2000 человек.

16 мая губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в селе Большой Карагай Вагайского района зафиксирован перелив через дамбу. Следом началась эвакуация граждан.

Весенний паводок, зафиксированный МЧС в трети регионов страны, сильнее всего затронул Оренбургскую область. К 27 апреля в регионе 1745 частных домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Еще 3201 строение требует капитального ремонта, отмечали в пресс-службе правительства.

По данным МЧС России на 13 мая, в Оренбургской области остаются подтопленными 2141 жилой дом и 5065 приусадебных участков. Как сообщила пресс-служба правительства, в областном центре за прошедшие сутки от воды освободилось 503 жилых дома и 837 приусадебных участков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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