Путин назвал горячей ситуацию с паводками в некоторых регионах

Путин назвал горячей ситуацию с паводками в некоторых регионахОб этом он заявил на встрече с главами МЧС и Минприроды
Президент России Владимир Путин на встрече с главами МЧС Александром Куренковым и Минприроды Александром Козловым назвал горячей ситуацию с паводками и природными пожарами в некоторых регионах.
Российский лидер заметил, что последствия паводков стали менее тяжелыми, чем могли быть, поскольку необходимые мероприятия провели вовремя. Путин призвал власти незамедлительно провести оценку ущерба от паводков, чтобы успеть к окончанию летнего сезона заняться восстановлением жилого фонда.
«Нам нужно за лето по максимуму все сделать, для того чтобы восстановить жилой фонд», – подчеркнул президент России.
Путин добавил, что в то же время в регионах складывается пожароопасная ситуация. Глава государства потребовал доклад от Козлова по развитию обстановки.
17 мая МЧС России сообщило, что из-за сложной паводковой ситуации в Омской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. 15 мая в Усть-Ишимском районе Омской области из-за паводка эвакуировали 2000 человек.
16 мая губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в селе Большой Карагай Вагайского района зафиксирован перелив через дамбу. Следом началась эвакуация граждан.
Весенний паводок, зафиксированный МЧС в трети регионов страны, сильнее всего затронул Оренбургскую область. К 27 апреля в регионе 1745 частных домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Еще 3201 строение требует капитального ремонта, отмечали в пресс-службе правительства.
По данным МЧС России на 13 мая, в Оренбургской области остаются подтопленными 2141 жилой дом и 5065 приусадебных участков. Как сообщила пресс-служба правительства, в областном центре за прошедшие сутки от воды освободилось 503 жилых дома и 837 приусадебных участков.