Путин назвал горячей ситуацию с паводками в некоторых регионах

По данным МЧС России на 13 мая, в Оренбургской области остаются подтопленными 2141 жилой дом и 5065 приусадебных участков. Как сообщила пресс-служба правительства, в областном центре за прошедшие сутки от воды освободилось 503 жилых дома и 837 приусадебных участков.