Экономиста Сонина заочно приговорили к 8,5 года колонии за фейки об армии

20 февраля Гагаринский суд Москвы постановил заочно арестовать Сонина. Следователь тогда попросил о привлечении Сонина к уголовной ответственности за публикации в мессенджере Telegram о действиях российской армии в Буче в ходе спецоперации на Украине. Адвокат Михаил Бирюков на заседании заявил, что его подзащитный не признает свою вину и не считает инкриминируемое деяние доказанным.