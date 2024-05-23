Экономиста Сонина заочно приговорили к 8,5 года колонии за фейки об армии
Гагаринский суд Москвы заочно приговорил экономиста, бывшего проректора Российской экономической школы (РЭШ) Константина Сонина (признан иноагентом в РФ) к 8,5 года колонии по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-секретарь суда Анна Жарина.
Сонину также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в сети интернет, сроком на 4,5 года.
20 февраля Гагаринский суд Москвы постановил заочно арестовать Сонина. Следователь тогда попросил о привлечении Сонина к уголовной ответственности за публикации в мессенджере Telegram о действиях российской армии в Буче в ходе спецоперации на Украине. Адвокат Михаил Бирюков на заседании заявил, что его подзащитный не признает свою вину и не считает инкриминируемое деяние доказанным.
Минюст внес Сонина в реестр иноагентов в сентябре 2023 г.