Роскомнадзор с начала мая заблокировал 1017 фишинговых ресурсов

В 2023 г. Роскомнадзор на основании решений судов и требований Генпрокуратуры заблокировал 42 000 мошеннических ресурсов, что втрое больше по сравнению с 2022 г. Чаще всего закрывали фишинговые сайты по финансовой тематике, уточнял представитель службы.