Роскомнадзор с начала мая заблокировал 1017 фишинговых ресурсов
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора заблокировал 1017 фишинговых ресурсов и семь сайтов за май 2024 г., сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты центра отразили 11 DDoS-атак, устранили 627 нарушений маршрутизации трафика и направили 92 бюллетеня безопасности операторам связи с данными об уязвимостях в ПО с рекомендациями по их устранению.
14 мая крупнейший российский регистратор доменов и хостинг-провайдер Ru-Center открыл возможность для регистрации новых сайтов в зонах .ru и .рф на физлиц после прохождения клиентом идентификации на портале госуслуг (Единая система идентификации и аутентификации, ЕСИА).
Представитель Минцифры сообщил, что идентификация клиентов любым из способов позволяет хостинг-провайдерам получать достоверную информацию о своих клиентах. Это приводит к снижению количества мошеннических ресурсов в рунете.
29 марта из статистики «Яндекс браузера», которой с «Ведомостями» поделился представитель подразделения «Браузер» «Яндекса», стало известно, что российские интернет-пользователи ежедневно совершают около 1,5 млн попыток перехода на фишинговые ресурсы.
В 2023 г. Роскомнадзор на основании решений судов и требований Генпрокуратуры заблокировал 42 000 мошеннических ресурсов, что втрое больше по сравнению с 2022 г. Чаще всего закрывали фишинговые сайты по финансовой тематике, уточнял представитель службы.