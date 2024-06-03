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Роскомнадзор с начала мая заблокировал 1017 фишинговых ресурсов

Ведомости

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора заблокировал 1017 фишинговых ресурсов и семь сайтов за май 2024 г., сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты центра отразили 11 DDoS-атак, устранили 627 нарушений маршрутизации трафика и направили 92 бюллетеня безопасности операторам связи с данными об уязвимостях в ПО с рекомендациями по их устранению.

14 мая крупнейший российский регистратор доменов и хостинг-провайдер Ru-Center открыл возможность для регистрации новых сайтов в зонах .ru и .рф на физлиц после прохождения клиентом идентификации на портале госуслуг (Единая система идентификации и аутентификации, ЕСИА).

Представитель Минцифры сообщил, что идентификация клиентов любым из способов позволяет хостинг-провайдерам получать достоверную информацию о своих клиентах. Это приводит к снижению количества мошеннических ресурсов в рунете.

29 марта из статистики «Яндекс браузера», которой с «Ведомостями» поделился представитель подразделения «Браузер» «Яндекса», стало известно, что российские интернет-пользователи ежедневно совершают около 1,5 млн попыток перехода на фишинговые ресурсы.

В 2023 г. Роскомнадзор на основании решений судов и требований Генпрокуратуры заблокировал 42 000 мошеннических ресурсов, что втрое больше по сравнению с 2022 г. Чаще всего закрывали фишинговые сайты по финансовой тематике, уточнял представитель службы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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