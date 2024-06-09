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ФСБР сообщила о смерти политика Валерия Сайкина

Ведомости

Заместитель председателя Совета министров РСФСР, двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин умер на 87-м году жизни 8 июня. Об этом сообщает Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) во «Вконтакте».

ФСБР, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе выразили соболезнования родным и близким Сайкина.

Сайкин родился в 1937 г. в Москве. Являлся членом КПСС с 1966 г. По инициативе первого секретаря МГК КПСС Бориса Ельцина в январе 1986 г. был избран председателем Мосгорисполкома. В 1990 г. перешел на работу заместителем председателя Совета министров РСФСР. В 1991 г. баллотировался в мэры Москвы, занял второе место. Вернулся в качестве заместителя генерального директора в производственное объединение «ЗИЛ». Член ЦК КПСС в 1986–1990 гг. В 1999-2003 гг. являлся депутатом Госдумы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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