ФСБР сообщила о смерти политика Валерия Сайкина

Сайкин родился в 1937 г. в Москве. Являлся членом КПСС с 1966 г. По инициативе первого секретаря МГК КПСС Бориса Ельцина в январе 1986 г. был избран председателем Мосгорисполкома. В 1990 г. перешел на работу заместителем председателя Совета министров РСФСР. В 1991 г. баллотировался в мэры Москвы, занял второе место. Вернулся в качестве заместителя генерального директора в производственное объединение «ЗИЛ». Член ЦК КПСС в 1986–1990 гг. В 1999-2003 гг. являлся депутатом Госдумы.