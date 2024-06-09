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Музаев: контрольные работы в школах должны занимать не больше 10% времени

Ведомости

С 1 сентября контрольные работы в школах должны занимать не более 10% учебного времени, рассказал ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, все остальное, помимо всероссийских проверочных работ, будет считаться нарушением и повлечет за собой наказание. Все контрольные должны быть согласованы с Рособрнадзором, в следующем году ведомство будет следить за ситуацией в школах.

Музаев добавил, что в настоящий момент в некоторых школах по ряду предметов контрольные занимают от 35 до 40% учебного времени, что не может не раздражать учеников, родителей и учителей. Почти половина нагрузки школьников идет именно от них, отметил глава ведомства.

Президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию 29 февраля поручил правительству усовершенствовать школьную программу, в том числе за счет сокращения объемов домашних заданий и контрольных работ. 

По его мнению, нужно сформировать «гармоничную, сбалансированную и результативную учебную и воспитательную нагрузку» на обучающихся. Сделать это предлагается за счет сокращения времени на выполнение домашних заданий и контрольных работ, усиления межпредметных связей и улучшения соответствия между образовательными программами и материалами выпускных экзаменов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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