Музаев: контрольные работы в школах должны занимать не больше 10% времени

Музаев добавил, что в настоящий момент в некоторых школах по ряду предметов контрольные занимают от 35 до 40% учебного времени, что не может не раздражать учеников, родителей и учителей. Почти половина нагрузки школьников идет именно от них, отметил глава ведомства.