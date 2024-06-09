Музаев: контрольные работы в школах должны занимать не больше 10% времени
По его словам, все остальное, помимо всероссийских проверочных работ, будет считаться нарушением и повлечет за собой наказание. Все контрольные должны быть согласованы с Рособрнадзором, в следующем году ведомство будет следить за ситуацией в школах.
Музаев добавил, что в настоящий момент в некоторых школах по ряду предметов контрольные занимают от 35 до 40% учебного времени, что не может не раздражать учеников, родителей и учителей. Почти половина нагрузки школьников идет именно от них, отметил глава ведомства.
Президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию 29 февраля поручил правительству усовершенствовать школьную программу, в том числе за счет сокращения объемов домашних заданий и контрольных работ.
По его мнению, нужно сформировать «гармоничную, сбалансированную и результативную учебную и воспитательную нагрузку» на обучающихся. Сделать это предлагается за счет сокращения времени на выполнение домашних заданий и контрольных работ, усиления межпредметных связей и улучшения соответствия между образовательными программами и материалами выпускных экзаменов.