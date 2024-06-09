ФАО: в ближайшие 5-10 лет ни одна страна не добьется углеродной нейтральности

В ближайшие 5-10 лет ни одна из стран не достигнет углеродной нейтральности, заявил «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.