ФАО: в ближайшие 5-10 лет ни одна страна не добьется углеродной нейтральности
Кобяков уточнил, что достижение углеродной нейтральности – многоплановый процесс, он зависит и от человеческой деятельности, и от естественных факторов изменения климата.
По его словам, ориентироваться следует на 2050-2060 гг., такой прогноз является реалистичным.
В декабре 2023 г. глава российской делегации на климатическом саммите ООН COP28 в Дубае Руслан Эдельгериев сообщил, что Россия остается привержена целям Парижского соглашения и намерена достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 г.
Эдельгериев отметил, что Россия продолжает развивать в стране углеродный рынок, сочетающий климатические проекты и экспериментальную систему торговли выбросами. РФ максимально задействует потенциал в осуществлении экосистемных проектов и внедрении соответствующих технологий, способствующих достижению целей устойчивого развития ООН.