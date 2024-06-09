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ФАО: в ближайшие 5-10 лет ни одна страна не добьется углеродной нейтральности

Ведомости

В ближайшие 5-10 лет ни одна из стран не достигнет углеродной нейтральности, заявил «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.

Кобяков уточнил, что достижение углеродной нейтральности – многоплановый процесс, он зависит и от человеческой деятельности, и от естественных факторов изменения климата.

По его словам, ориентироваться следует на 2050-2060 гг., такой прогноз является реалистичным.

В декабре 2023 г. глава российской делегации на климатическом саммите ООН COP28 в Дубае Руслан Эдельгериев сообщил, что Россия остается привержена целям Парижского соглашения и намерена достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 г.

Эдельгериев отметил, что Россия продолжает развивать в стране углеродный рынок, сочетающий климатические проекты и экспериментальную систему торговли выбросами. РФ максимально задействует потенциал в осуществлении экосистемных проектов и внедрении соответствующих технологий, способствующих достижению целей устойчивого развития ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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