Двое пограничников погибли от удара молнии на юге Азербайджана
На юге Азербайджана от удара молнии погибли двое пограничников, сообщили в государственной пограничной службе (ГПС) страны.
«Майор Бахишлы Бахиш Эльшан-оглы и рядовой Нагиев Али Эльшан-оглы погибли в результате удара молнии при исполнении своих обязанностей по охране государственной границы», – говорится в сообщении.
Инцидент произошел на территории пограничного отряда «Лянкяран» пограничных войск ГПС, уточнили в ведомстве.
8 июня в Азербайджане прошли сильные дожди. В городе Геранбой затопило дворы и сельскохозяйственные угодья, возникли перебои в электроснабжении, писало агентство Report. 9 июня азербайджанская национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение в связи с ожидаемым сильным ветром.
31 мая в Азербайджане от удара молнии погибли три человека, писало агентство APA. Среди жертв были 61-летний мужчина, 24-летний мужчина и 14-летний подросток.