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Двое пограничников погибли от удара молнии на юге Азербайджана

Ведомости

На юге Азербайджана от удара молнии погибли двое пограничников, сообщили в государственной пограничной службе (ГПС) страны.

«Майор Бахишлы Бахиш Эльшан-оглы и рядовой Нагиев Али Эльшан-оглы погибли в результате удара молнии при исполнении своих обязанностей по охране государственной границы», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел на  территории пограничного отряда «Лянкяран» пограничных войск ГПС, уточнили в ведомстве.

8 июня в Азербайджане прошли сильные дожди. В городе Геранбой затопило дворы и сельскохозяйственные угодья, возникли перебои в электроснабжении, писало агентство Report. 9 июня азербайджанская национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение в связи с ожидаемым сильным ветром.

31 мая в Азербайджане от удара молнии погибли три человека, писало агентство APA. Среди жертв были 61-летний мужчина, 24-летний мужчина и 14-летний подросток.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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