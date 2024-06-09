Власти Казахстана рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ
Петиция о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в Казахстане набрала необходимое количество голосов для того, чтобы ее рассмотрели на официальном уровне, сообщила пресс-служба министерства культуры и информации Казахстана.
«На официальном портале E-Petition.kz опубликованная петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!" собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения», – указано в сообщении ведомства.
В министерстве напомнили, что власти обязаны рассмотреть петиции, которые набрали свыше 50 000 подписей, в срок до 40 рабочих дней. Для этого будет создана специальная рабочая группа.
4 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что законодательный орган рассмотрит и примет в первом чтении в ходе текущей сессии законопроект «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», который предполагает в том числе запрет ЛГБТ-пропаганды.
Минюст России включил движение ЛГБТ в перечень запрещенных и ликвидированных в начале марта текущего года в соответствии с решением Верховного суда.