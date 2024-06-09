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Власти Казахстана рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ

Ведомости

Петиция о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в Казахстане набрала необходимое количество голосов для того, чтобы ее рассмотрели на официальном уровне, сообщила пресс-служба министерства культуры и информации Казахстана.

«На официальном портале E-Petition.kz опубликованная петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!" собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения», – указано в сообщении ведомства.

В министерстве напомнили, что власти обязаны рассмотреть петиции, которые набрали свыше 50 000 подписей, в срок до 40 рабочих дней. Для этого будет создана специальная рабочая группа.

4 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что законодательный орган рассмотрит и примет в первом чтении в ходе текущей сессии законопроект «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», который предполагает в том числе запрет ЛГБТ-пропаганды.

Минюст России включил движение ЛГБТ в перечень запрещенных и ликвидированных в начале марта текущего года в соответствии с решением Верховного суда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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