Власти Казахстана рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ

Петиция о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в Казахстане набрала необходимое количество голосов для того, чтобы ее рассмотрели на официальном уровне, сообщила пресс-служба министерства культуры и информации Казахстана.