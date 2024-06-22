В Москве простились с корреспондентом Никитой Цицаги
В зале ЦКБ Управления делами президента в Москве простились с фотокорреспондентом Никитой Цицаги, погибшим 16 июня в результате атаки ВСУ, пишет ТАСС.
Распорядитель похорон зачитал телеграммы со словами поддержки семье, присланные от иностранных журналистов.
«Друзья и коллеги вспоминают военкора как смелого и бесстрашного журналиста, который проживал проблемы и горе мирного населения. Он, по их словам, работал на самых опасных направлениях, зачастую непосредственно на линии боевого соприкосновения», – говорится в материале.
Корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных назвал Цицаги «слишком бесстрашным» парнем, в «чем-то не совсем даже благоразумным». «Он в очень опасных местах бывал за этот год. И это, на самом деле, удивительно, насколько парень, которому даже не исполнилось 30 лет, насколько он ухитрялся ночевать в окопах с солдатами или ездить по тем направлениям, где буквально перед ним месяц назад дроном взорвали машину, когда ехал прямо перед ним», – рассказал Черных агентству.
Цицаги погиб в ДНР под Угледаром в результате атаки дрона вооруженных сил Украины (ВСУ) 16 июня. Ему было 29 лет.
В последние годы Цицаги работал военным корреспондентом News.ru. Сотрудничал с ТАСС, Lenta.ru и др. В июне 2023 г. получил независимую профессиональную премию «Редколлегия» за репортаж из приграничного с Украиной города Шебекино Белгородской области.
Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ-EFJ) осудили убийства российского журналиста Цицаги и оператора НТВ Валерия Кожина. Кожин погиб 13 июня после обстрела в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки.