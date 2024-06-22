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В Москве простились с корреспондентом Никитой Цицаги

Ведомости

В зале ЦКБ Управления делами президента в Москве простились с фотокорреспондентом Никитой Цицаги, погибшим 16 июня в результате атаки ВСУ, пишет ТАСС.

Распорядитель похорон зачитал телеграммы со словами поддержки семье, присланные от иностранных журналистов.

«Друзья и коллеги вспоминают военкора как смелого и бесстрашного журналиста, который проживал проблемы и горе мирного населения. Он, по их словам, работал на самых опасных направлениях, зачастую непосредственно на линии боевого соприкосновения», – говорится в материале.

Корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных назвал Цицаги «слишком бесстрашным» парнем, в «чем-то не совсем даже благоразумным». «Он в очень опасных местах бывал за этот год. И это, на самом деле, удивительно, насколько парень, которому даже не исполнилось 30 лет, насколько он ухитрялся ночевать в окопах с солдатами или ездить по тем направлениям, где буквально перед ним месяц назад дроном взорвали машину, когда ехал прямо перед ним», – рассказал Черных агентству.

Цицаги погиб в ДНР под Угледаром в результате атаки дрона вооруженных сил Украины (ВСУ) 16 июня. Ему было 29 лет.

В последние годы Цицаги работал военным корреспондентом News.ru. Сотрудничал с ТАСС, Lenta.ru и др. В июне 2023 г. получил независимую профессиональную премию «Редколлегия» за репортаж из приграничного с Украиной города Шебекино Белгородской области.

Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ-EFJ) осудили убийства российского журналиста Цицаги и оператора НТВ Валерия Кожина. Кожин погиб 13 июня после обстрела в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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