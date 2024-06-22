В Москве простились с корреспондентом Никитой Цицаги

Корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных назвал Цицаги «слишком бесстрашным» парнем, в «чем-то не совсем даже благоразумным». «Он в очень опасных местах бывал за этот год. И это, на самом деле, удивительно, насколько парень, которому даже не исполнилось 30 лет, насколько он ухитрялся ночевать в окопах с солдатами или ездить по тем направлениям, где буквально перед ним месяц назад дроном взорвали машину, когда ехал прямо перед ним», – рассказал Черных агентству.