Суд огласит приговор Беркович и Петрийчук 8 июля

Беркович и Петрийчук задержали в мае прошлого года. Они обвиняются в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, – публичное оправдание терроризма и его пропаганда, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Наказание подразумевает штраф от 300 000 до 1 млн руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет. Максимальный срок лишения свободы – семь лет.