Суд огласит приговор Беркович и Петрийчук 8 июля
Второй западный окружной военный суд огласит приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук 8 июля, сообщили «Ведомостям» в суде.
Беркович и Петрийчук задержали в мае прошлого года. Они обвиняются в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, – публичное оправдание терроризма и его пропаганда, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Наказание подразумевает штраф от 300 000 до 1 млн руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет. Максимальный срок лишения свободы – семь лет.
5 июля стало известно, что гособвинитель запросил Беркович и Петрийчук по шесть лет в исправительной колонии общего режима. Их также на четыре года лишат права заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов.
Поводом для возбуждения уголовного дела стала театральная постановка Беркович «Финист Ясный Сокол», основанная на историях новообращенных мусульманок. Следователи усмотрели в ней публичное оправдание терроризма: якобы авторы намеренно сформировали в своем произведении романтический образ террориста, чтобы он стал более интересным и привлекательным для женской аудитории.